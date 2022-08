La Xunta destaca que “no hay ningún incendio activo” en Galicia y avisa a los incendiarios: “Los vamos a coger”

El conselleiro do Medio Rural, José González, ha destacado este martes que ya “no hay ningún incendio activo” en Galicia, ya que los todavía no extinguidos están o bien controlados o bien estabilizados, y ha insistido en advertir a los incendiarios: “Los vamos a coger, va a caer sobre ellos todo el peso de la ley”.

En declaraciones a los medios tras visitar una planta de gasificación de harinas cárnicas en Cerceda (A Coruña), González ha detallado que no quedan fuegos con llama activa, tal y como se desprende del último parte de la Xunta a las 8,00 de este martes. Además, “el único que está estabilizado” y que “a lo largo del día” se prevé que pase a estar controlado es el de Boiro (A Coruña), con unas 2.200 hectáreas calcinadas y que también afecta a los municipios vecinos de Ribeira y A Pobra do Caramiñal.

“Desde el momento que pasan a estabilizado o controlado, significa que no hay llamas en el perímetro. Están perimetrados por el dispositivo de prevención y extinción”, ha explicado el conselleiro, quien también ha señalado que estarán “de algún modo vigilando” ante “posibles puntos de reproducción” por las condiciones climatológicas.

“NUEVE INTENTOS DE PRENDER”

Asimismo, el titular de Medio Rural de la Xunta ha anunciado que la pasada noche hubo “nueve intentos de prender” fuego. “Por la noche no hay medios aéreos. No hay tormenta seca y no había cerca líneas eléctricas, y por tanto detrás claramente hay la mano del hombre”, ha afirmado.

En este contexto, José González ha apelado a la “concienciación ciudadana” para que, tanto en casos de intencionalidad como de negligencias, se eviten “comportamientos que puedan desembocar en algún incendio”. Así, ha pedido a los vecinos que, si ven cualquier actitud sospechosa, avisen “por cualquier medio”, también a los teléfonos 085 y 900 815 085.

El conselleiro ha detallado que este mes ya hubo “120 llamadas” a estos números y que “alguna de ellas está abriendo líneas de investigación”. “Tenemos cámaras, drones y toda la gente de las fuerzas de seguridad del Estado y la UIFO (Unidad de Investigación de Incendios Forestales) de Medio Rural. Podemos trasladar con claridad a todos aquellos que de modo intencionado están provocando incendios en Galicia, que los vamos a coger y que va a caer sobre ellos el peso de la ley”, ha advertido.

De hecho, González ha recordado que los incendiarios, “además de penas de cárcel, pagarán su patrimonio” todo el dispositivo de extinción y los daños, “que están siendo cuantiosísimos”.

“EVALUANDO DAÑOS”

Preguntado sobre si la Xunta prevé aprobar más ayudas a los afectados por los fuegos, después de las líneas ya lanzadas para reparar casas arrasadas en la primera ola de julio, el conselleiro ha respondido que por ahora están “evaluando daños” y comprobando “posible existencia de escorrentías y erosiones” en el terreno, como ya hicieron “estos días” en Valdeorras (Ourense) y O Courel (Lugo) los técnicos del Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

De hecho, ha avanzado que “próximamente” acudirán a la zona arrasada en Boiro, después de que las mariscadoras de la zona preguntasen a la Xunta sobre si algunas escorrentías podrían afectar a su actividad.

“Después vamos a analizar con claridad a medio y largo plazo la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales utilizando los mecanismos que hasta ahora no teníamos pero que ahora disponemos de ellos”, ha agregado, en referencia a la ley de recuperación de la tierra agraria y al anteproyecto de ley de lucha integral contra los incendios.

Y es que “la clave ahora es preparar el territorio para que sea lo más resiliento posible” ante las llamas, ha concluido González.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.