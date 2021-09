La Xunta destina 15,8 millones de euros más para el sector turístico

··· Sobre el futuro de Ence, respondió que “a postura é coñecida”, y señaló que no se puede prescindir de la única pastera que hay en la comunidad. “Non podemos dicirlle ás familias que se van quedar sen postos de traballo, nin aos transportistas que vendan os seus camións”, replicó el presidente. Así, manifestó que “se ven outra pasteira, imos abrir as portas. En Galicia caben dúas”. Admitió que no les gusta el lugar en el que está Ence, “pero cumpre a normativa”. Además, pidió “alonxar a demagoxia do debate político”. Y aseguró que no permitirán que se cierren más industrias.