La Xunta estudiará aumentar aforos hasta el 75% en recintos

Galicia seguirá dando pasos en la desescalada. El próximo, un mayor número de personas reunidas en recintos. Tal y como avanzó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se estudiará en el comité de expertos de este martes, la posibilidad de aumentar el máximo de personas hasta un 75%. “Vamos, probablemente, a incrementar al alza el número de personas que pueden convivir en un recinto, ya sea cerrado o abierto”, declaró.

No obstante, no clarificó a qué recintos se refería, e indicó que se trata de “una serie de lugares que están siendo evaluados por la dirección general de salud pública en colaboración con el comité clínico”.

En cuanto al uso de las mascarillas, manifestó que el comité “tiene toda la autonomía hacer una propuesta sanitaria” una vez que el Gobierno anuncie que, a partir del sábado, no será obligatorio su uso al aire libre. De todos modos, será imprescindible llevarla en el bolsillo para cuando sí que se requiera su uso. Feijóo manifestó que no conocen el protocolo del Ministerio de Sanidad. “No se concretó y ni siquiera se comunicó el borrador”, detalló. “Ni sabemos en qué momento, nin en qué circunstancias, ni en qué espacios, ni con qué índices de pandemia, ni con qué porcentaje de PCR positivas, ni con qué incidencia a 14 y a 7 días se puede retirar la mascarilla; ni si se puede hacer en todos los municipios o en todas las áreas sanitarias, todo esto está sin armar”, ahondó. Pero, tras estas críticas, no se atrevió a decir “en qué lugares sí será necesaria en función de la frecuentación y de la distancia entre las personas que nos vamos a encontrar en la calle”.

Feijóo, que no quiere “politizar” esta decisión, pidió “tranquilidad” para los expertos. “A ningún dirigente político se le ocurre decirle a una persona que tiene que dejar de usar una prótesis o un fármaco; son los médicos los que concretan cómo se deja de usar una prótesis o cómo se deja de administrar un fármaco. Dejemos pues al comité clínico que nos lo concrete y nosotros seguiremos todos los protocolos que el comité clínico diseñe”, declaró.