La Xunta expedienta a Miño-Sil al no avisar del vaciado en embalses

Se “abrava” el oleaje generado alrededor de la polémica que envuelve a unos embalses casi desérticos. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda abrió este viernes un expediente sancionador a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) por su “resonsabilidade” en el vaciado de los pantanos de Belesar (Lugo), Cenza, Salas y As Portas (los tres situados en Ourense).

La medida, que avanza el último movimiento de la Xunta tras saltar a la prensa que el Gobierno autonómico habría sido consciente del turbinaje que iba a realizar Iberdrola, llegó porque el organismo que preside José Antonio Quiroga “obviou a súa responsabilidade ao non trasladar á Consellería a petición da autorización necesaria para protexer á poboación ictícola ante un posible baleirado”, según explica el Ejecutivo gallego en un comunicado.

Así pues, Medio Ambiente, departamento competente en materia de protección de la riqueza piscícola en Galicia, explicó que la CH Miño-Sil (titular de los embalses y de las concesiones hidroeléctricas en la mencionada cuenca) “non notificou formalmente en ningún momento á Xunta, a pesar de estar legalmente obrigada a facelo, a intención das empresas de proceder ao baleirado dalgúns dos encoros que xestionan”.

Por lo tanto, conforme indicaron, la Confederación y las concesionarias responsables de estos embalses (Naturgy en el caso de Belesar y Sala, y la citada Iberdrola, sobre Cenza y As Portas) actuaron sin esperar a tener las “autorizacións preceptivas e oportunas por parte da Consellería”, que, tal como reiteran, “nin sequera foi informada pola CHMS”.

INTERPRETACIÓN INTERESADA DEL REGLAMENTO. De este modo, dejando claro que la Consellería debía haber sido avisada por CH Miño-Sil, para así esta poder informar sobre las medidas que se debían adoptar previamente, “co fin de garantir que a súa execución non prexudicará ás poboacións existentes nesa masa de auga”, Medio Ambiente tiró del artículo 83 del reglamento de la ordenación de la pesca fluvial en Galicia para argumentar su postura.

Según indicaron, dicha normativa evidencia como una condición esencial para poder proceder al vaciado de una masa de agua que la concesionaria “deberá comunicar cunha antelación mínima dun mes ao órgano competente” en materia de aprovechamiento hidráulico (en este supuesto, CHMS) que, tras ello, “deberá notificalo inmediatamente” al organismo responsable de la protección de la riqueza piscícola (Medio Ambiente en este caso).

Si se hubiese hecho esta notificación, añaden, la Confederación debería haber esperado por el informe de la Consellería. Y es que, conforme recoge en el punto 2 del artículo 83, solo “logo da adopción das medidas previas” por parte del CH Miño-Sil, Medio Ambiente “autorizará a anulación ou o baleirado coas condicións que garantan a protección e conservación da fauna”.

A sabiendas de todo ello, desde el departamento autonómico tildan de sinsentido que “agora a CHMS pretenda facer unha interpretación interesada do regulamento”, a sus ojos co único objetivo de “desviar a atención da súa responsabilidade por incumprir a normativa vixente”.

En esta línea, “en contra do procedemento legalmente establecido e coñecido tanto por concesionarias como pola CHMS”, este verano se alteró el nivel de agua en algunos de los principales embalses hidroeléctricos de Miño-Sil “sen notificar antes á Consellería de Medio Ambiente nin, polo tanto, agardar a que se pronunciara, motivo polo que o departamento autonómico decidiu iniciar o correspondente sancionador contra o organismo de conca”.

A ello suman que la apertura del expediente sancionador se enmarca ante la inacción del presidente de la CHMS y la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a quienes las consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y de Infraestruturas e Mobilidade enviaron dos cartas el pasado 25 de agosto con relación a estos hechos, que siguen sin tener respuesta.

LOS DOS CORREOS DE IBERDROLA. Ante los correos que la compañía Iberdrola envió a un servicio de conservación de la naturaleza de la Xunta , cabe destacar que, conforme a lo establecido por la ley anterior, carecerían de validez alguna puesto que no se contempla esa vía de comunicación en el procedimiento para llevar a cabo el vaciado. Además, ante “la no contestación” a los mismos, el silencio administrativo es negativo (por lo tanto, no se daba pie a realizar el citado desecado) y, asimismo, ningún funcionario que los recibiese podría hacer algo al respecto porque el proceso empleado no es el legalmente establecido.

Por todo ello, y ante posibles interpretaciones “sesgadas”, el propósito del Ejecutivo autonómico “é depurar responsabilidades polo baleirado realizado sen autorización en varios encoros desta conca nas últimas semanas”. “Uns feitos, en todo caso, non imputables de ningún xeito á acción do Goberno galego”.

AFIRMACIONES FALSAS DEL GOBIERNO GALLEGO. Por su parte, desde la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), respondieron a las afirmaciones “falsas” de la Xunta acerca de la falta de comunicación previa al descenso de más del 80% del volumen de varios embalses de su demarcación.

“Estamos sorprendidos e indignados de que una Administración, que se presupone seria, mienta y manipule acerca de la comunicación del vaciado, por debajo del 20%, de los embalses de As Portas y Cenza; esta comunicación, de la que varias conselleiras y el propio presidente dicen no tener constancia, curiosamente, la recibieron por partida doble, más concretamente, en la Consellería de Medio Ambiente a través de su Servicio provincial en Ourense y de la Consellería de Presidencia a través del 112 de Galicia.” manifestó el presidente del ente público, José Antonio Quiroga.