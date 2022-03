La Xunta fía a la reforma laboral la disminución de los contratos temporales

Galicia cerró febrero con un aumento interanual del 166 % en la contatación indefinida, un incremento notablemente superior al registrado en la temporal (+14,73%) y al aumento producido en el Estado (+139,25%). A tiempo completo también subieron los contratos en Galicia (+8.080), superando el ritmo de subida de la contratación a tiempo parcial (+7.710).

De los cerca de 65.000 contratos, que se firmaron en la comunidad el mes pasado más de un 23 % son fijos, un punto más que en el conjunto de España y el doble que en febrero del año pasado.

Así, estos datos muestran cómo la reforma laboral puede suponer un antes y un después en nuestro mercado laboral.

Con el objetivo de presentar los aspectos más importantes de esta norma este miércoles tuvo lugar en Santiago la jornada “Reforma laboral. Un nuevo mercado de trabajo para la recuperción económica” organizada por Adecco y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que ha reunido a un centenar de empresas de la zona.

José Oreiro, director de Adecco en Galicia y Asturias, puso el foco en la importancia del consenso que trae esta reforma laboral y señaló que “tiene que servir como elemento impulsor en la creación de empleo y no lo contrario. Por eso desde Adecco queremos poner el acento en trasladar a las empresas los principales aspectos de esta norma con un objetivo marcado que permita mejorar esa confianza empresarial para seguir creando empleo, reducir la precariedad, acabar con la temporalidad mal entendida, la economía sumergida y mejorar los salarios”.

Por su parte, la directora general de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia, Elena Mancha valoró que la nueva reforma “atiende a reivindicaciones importantes como puede ser la subcontratación, aunque no es una reforma de calado como otras anteriores. Es importante a efectos de temporalidad, pues se ha abusado mucho de esta figura”.

En materia de trabajo temporal, considera que hay sectores como la hostelería que tendrá problemas para adaptarse a esta norma. “Es importante que todos cambiemos el prisma de cómo ha sido la contratación hasta ahora y sustituir en nuestra mentalidad los contratos temporales por los fijos discontinuos”, destacó.

la visión de patronal y sindicatos Durante la jornada se celebraron dos mesas de debate en las que se abordó el impacto de la normativa en las empresas gallegas y el papel de los sindicatos en la nueva negociación colectiva.

Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG, afirmó que esta nueva ley “es oportuna porque nos la pedía Bruselas y porque sin ella no recibiremos los fondos europeos necesarios para salir de esta crisis. Además, los inversores suponen que esta norma trae estabilidad y eso trae desarrollo e inversión a nuestra tierra”.

Por su parte, Pedro Blanco, asesor jurídico de UGT Galicia, señaló que la seguridad jurídica que trae la norma “es importante, igual que la recuperación de la ultraactividad del os convenios”.

También intervino Xesús Castro, secretario de la Política institucional y cultural de CCOO en Galicia, que habló de “una buena reforma, pero confusa que generará mucha litigiosidad. “La productividad no son las empresas ya que sin trabajadores no producen, por lo que debemos eliminar la precariedad (no la temporalidad, que no es lo mismo).