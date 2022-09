La Xunta impulsará la primera Ley de ordenación del litoral de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció en el día de ayer que su gobierno impulsará la redacción de la que será la primera Ley de ordenación del litoral de Galicia. Tal y cómo apuntó Rueda, esta normativa nace con el objetivo de buscar el autogobierno pleno y el ejercicio de una de sus competencias exclusivas más significativas e identitarias.

“Tal e como avalou o Consello Consultivo temos plena capacidade para a xestión do noso litoral. Ninguén coñece a costa galega mellor que os propios galegos”, declaró el presidente.

Este subrayó cómo dicha medida buscará dar certezas a las empresas y proyectos del litoral, frente a las últimas reformas por parte del Gobierno central que buscan imponer una interpretación más restrictiva de la Ley de costas.

Siguiendo el ejemplo de otras comunidades, Rueda defendió esta decisión y afirmó que el gobierno autonómico quiere apostar por una norma propia y adaptada a la realidad gallega que, a su vez, resuelva los problemas generados en relación con la gestión de la franja litoral, ya que, tal y cómo señaló este, el criterio del Estado a este respecto “está a poñer en risco proxectos estratéxicos para a nosa comunidade, industrias clave para Galicia e mesmo o modo de vida de moitos galegos e galegas”.

Así, con esta futura ley, la Xunta busca regular la propia franja litoral desde una triple perspectiva “ambiental, social e económica, achegando ademais para a súa elaboración o coñecemento e a experiencia de quen mellor coñece a costa galega”, afirmó a través de un comunicado.

Asimismo, la normativa aspira a otorgar seguridad jurídica a los titulares de instalaciones ya existentes en el dominio público marítimo-terrestre o, en su defecto, que quieran instalarse en él, así como definir de manera concreta qué actividades y usos puede acoger cada zona de la costa mediante una planificación por tramos según las característica de cada una de elas.

Con esta serie de objetivos por delante, el Consello de la Xunta de Galicia acordó también someter a consulta pública previa, durante un mes, la elaboración de esta futura Ley de ordenación del litoral. Este proceso, que iniciará el día 16 de septiembre, dará paso a una rueda de contactos con los diferentes sectores afectados por la regulación costera y promovida por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, con la cual se buscará dar voz a los diferentes implicados y contar con el máximo consenso posible de cara a la elaboración del futuro texto normativo.

En cuanto al texto en sí, el anteproyecto deberá incluir entre sus contenidos la definición y concreción “da franxa costeira sobre a que Galicia ten competencia exclusiva e regulará o sistema de planeamento do litoral, dun modo xerarquizado e diferenciado, tendo en conta que non todas as zonas se poden planificar de igual xeito”, explicó la Xunta a través de un comunicado.con respecto aos usos e ás posibilidades de ocupación da costa,

“Identificaranse as actividades estratéxicas e prioritarias para Galicia nesta franxa co fin de ordenar o seu desenvolvemento con espazos adecuados e garantindo a protección do litoral; xestionaranse as actividades permitidas, definindo os criterios para outorgar novas concesións e autorizacións; e regularanse os posibles cambios de uso na zona de servidume de protección co fin de recuperar edificacións costeiras tradicionais de gran valor para Galicia como elementos claves da historia e da fisionomía do seu litoral” detalló el gobierno autonómico.

De igual forma, la ley buscará también perseguir la “simplifación administrativa”, por lo que también regulará un procedimiento integrado para el ejercicio de actividades en la franja litoral que “permita obter nun único trámite os diferentes permisos ou autorizacións que sexan necesarios”.

Cabe mencionar como un dictamen del Consello Consultivo de Galicia reafirmó este verano la capacidad de la Xunta de legislar “sobre cuestións relacionadas co exercicio das funcións que ten atribuídas no marco das súas competencias en materia de ordenación do litoral”:

Además, la futura ley supondrá un paso decisivo para que Galicia asuma, de igual forma que ya sucede en otras comunidades, las competencias “plenas e efectivas sobre a xestión do dominio público marítimo-terrestre”. En esta línea, incluso, el Parlamento gallego aprobó el pasado curso por unanimidad una proposición no de ley en la que reclamaba este traspaso de competencias costeras, un proceso que se remonta hasta el año 1985.

“Para tal fin, as consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e do Mar abriron este verán unha fronte común cos concellos galegos do litoral, representantes da cadea mar- industria e con outras entidades vencelladas á costa para reclamar o traspaso das competencias aínda pendentes e unir forzas” añadió la Xunta.

Asimismo, otras figuras del grupo popular también se pronunciaron en relación a la medida como, por ejemplo, Pedro Puy, portavoz del grupo popular, que afirmó que“Esta é a forma máis rápida e eficaz, desde o punto de vista do autogoberno, para dar unha solución á difícil situación de incerteza xurídica que vive na actualidade o sector mar-industria”. Precisamente, el propio Puy mantuvo en la jornada de ayer un encuentro con el presidente da Confederación de Empresarios deGalicia (CEG), Juan Vieites, lo que aprovechó para comunicarle a este la decisión de la Xunta con respecto a esta nueva ley. Vieites, por su parte, afirmó que “Galicia vai intentar ser pioneira cunha lei de ordenación do litoral xusta porque todo o que ten que ver coa ordenación e xestión do territorio debémolo facer desde Galicia”.