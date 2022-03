La Xunta insta al Estado a asegurar la entrada de piensos en las granjas y la recogida de leche y de carne

LUGO. EP. El conselleiro do Medio Rural, José González, ha pedido al Gobierno central que asegure la llegada de alimentos a las explotaciones ganaderas, así como la salida de la leche de las granjas y de la carne de los mataderos para garantizar la supervivencia del sector primario y el bienestar de los animales. "En Galicia está teniendo mucha incidencia este paro", ha asegurado. En declaraciones a los medios este sábado tras visitar en Taboada (Lugo) la sociedad cooperativa Aira, el titular de Medio Rural ha informado de que este mismo sábado ha remitido sendas cartas al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. En primer lugar, según ha apuntado, ha pedido al titular de Agricultura que interceda con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que "de forma inmediata" se reúna con la plataforma convocante del paro para "desbloquear una situación que puede poner en un riesgo muy complicado" al sector primario gallego. "Ayer mismo estuvimos reunidos con Apetancor, asociación que agrupa a 1.300 transportistas, y nos trasmitió que apoyan tanto a los asociados que vayan a hacer ese paro como a los que quieran trabajar y que condenan cualquier tipo de violencia, pero que sí que demandan que la ministra se reúna con la plataforma convocante", ha señalado. El conselleiro ha sostenido que en un Estado de Derecho los políticos, en situaciones complicadas, tienen que "dialogar". "Y lo único que están pidiendo los transportistas es que se abra ese diálogo y nosotros, y yo mismo en representación del sector primario, le pido a la ministra que, cuanto antes, que no espere ni siquiera al lunes, inicie ese diálogo", ha subrayado.

CORREDORES SEGUROS PARA LAS GRANJAS. Asimismo, el conselleiro ha explicado que, en otra misiva, pidió al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que, en cuanto no se resuelva la situación, habilite "de forma inmediata" corredores seguros para que se pueda hacer el abastecimiento del sector primario gallego. "Entendemos que es un sector esencial para nuestra economía y está en riesgo la vida de los animales, la recogida de la leche. Estamos hablando de muchísimas familias del rural gallego que ven publicar su forma de vida", ha afirmado. El conselleiro ha recordado que se trata de productos perecederos, que no admiten prórrogas ni retrasos, por lo que ha insistido en que la Guardia Civil debería escoltar a los transportistas que no secundan el paro, para que puedan ejercer su derecho al trabajo.

GARANTIZAR UN PRECIO JUSTO. Además, el conselleiro do Medio Rural ha reclamado al ministro que, una vez finalizada la huelga, convoque a los representantes a nivel nacional de la distribución, de la industria y de los ganaderos para "afrontar de forma inmediata una subida de los precios de venta de los productos" en un contexto de subida de los costes de producción desde el año 2021 que se "complicó mucho más con la invasión de Ucrancia y con la huelga de transportes". "Esto no se puede soportar, tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional, tenemos que entender todos, desde el consumidor final hasta toda la industria de distribución, la necesidad de subir los precios de venta de los productos", ha subrayado.

La Xunta ha recordado que ya aprobó un paquete de medidas para paliar las consecuencias del alza de precios y para aportar liquidez a las empresas en el ámbito de sus competencias autonómicas. Entre otras cuestiones, ha señalado que asumió el compromiso de financiar el anticipo de las ayudas directas de la PAC, que las explotaciones cobran en el mes de octubre de cada año. De este modo, el Gobierno gallego anticipará seis meses unos 200 millones de euros de liquidez para los agricultores y ganaderos, subvencionando los intereses. Por otra parte, se contempla la apertura de líneas de crédito de hasta 20.000 euros para poder atender compras de circulante, por parte de los ganaderos, avaladas por la Xunta. Para esta operación, Medio Rural dispone de una línea de avales para llegar hasta los 25 millones de euros de préstamos.