La Xunta no mirará para otro lado ante la discriminación en el reparto de fondos europeos

La Xunta no puede “mirar para otro lado” y no dejará de denunciar la “discriminación” en el reparto de los distintos fondos europeos. “La pandemia no entiende de colores políticos, pero lamentablemente en el reparto de los fondos europeos los hay”, censuró este jueves el presidente Núñez Feijóo.

Preguntado tras la reunión semanal de su Gobierno sobre los criterios de reparto para los fondos Next Generation, el mandatario constató que, hasta el momento, el “denominador común” que observa es que la comunidad “siempre sale perjudicada en el reparto” de los recursos que llegan de Europa.

“Ocurrió tanto en el primer fondo COVID como en el segundo, y en el fondo de los autónomos fuimos los que menos dinero recibimos siendo la autonomía que tiene un 7,2% de los autónomos de España”, señaló.

Así, a la espera de cerrar una valoración “global, seria y documentada”, anticipó que, de momento, lo que se puede constatar es que “Galicia se está perdiendo prácticamente en todas las conferencias sectoriales y se vulnera, rompe y quiebra el sistema de financiación”.

“Es la primera vez en 40 años que se están repartiendo miles de millones de euros rompiendo el sistema de financiación autonómica”, censuró el titular del Ejecutivo gallego, antes de afear que el reparto de cada fondo se ajuste “en función” de lo que interesa al Gobierno central para preservar “su estabilidad parlamentaria”.

Dos mujeres al consejo de la nueva sociedad. Por otro lado, aunque en relación con el maná en forma de recursos que llegará desde Bruselas, la Sociedade para o desenvolvemento de proxectos estratéxicos de Galicia –creada por la Xunta en el marco de los fondos para la reconstrucción frente a la crisis–, nombrará “en próximas fechas” dos nuevas integrantes en su consejo de administración: Amparo Alonso Betanzos y Rosa María Sánchez-Yebra.

Serán las dos primeras mujeres integrantes de esta sociedad, cuya constitución generó críticas al Gobierno gallego y al PPdeG por parte de la oposición, que censuraba un consejo de administración conformado únicamente por hombres.

Amparo Alonso Betanzos es catedrática de la Universidade da Coruña (UDC) en el departamento de Ciencias da Computación. Ingeniera química por la Universidade de Santiago, está vinculada al ámbito de la inteligencia artificial. Además de investigar en este campo, es presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y coordinadora del grupo de investigación LIDIA (Laboratorio de I+D en Intelixencia Artificial) de la Facultade de Informática de la UDC.

Rosa María Sánchez-Yebra es actualmente vicegobernadora del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. En concreto, preside el comité de desarrollo sostenible, encargado, entre otras funciones, del análisis de los indicadores de impacto social y medioambiental de la cartera de proyectos y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y del Acuerdo de París del clima.

Dentro de sus responsabilidades estaban también las relaciones del Consejo de Europa con la UE. Es el caso, por ejemplo, de la participación en programas europeos como los propios fondos ‘Next Generation’ y los ‘Invest-EU’. Entre 2014 y 2016 fue secretaria general del Tesoro y Política Financiera. También formó parte de diferentes consejos de administración, como el Banco de España, el FROB y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).