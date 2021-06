La Xunta pide paciencia al sector de la verbena

··· Otro de los puntos sobre la mesa del Comité es la ampliación del número de personas en las actividades turísticas, principalmente. Y es que las quince que en estos momentos ya se permiten en las terrazas de los establecimientos, podría “extenderse a todas las actividades donde tenga sentido y, al revés, donde no hay límite también se va a extender”, según aseguró este lunes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Esto quiere decir que en iniciativas que hasta el momento no tenían regulación de aforo, se impondría ahora un máximo de quince personas. “Estamos revisando toda la normativa, las recomendaciones e instrucciones, para que tengan un criterio homogéneo”, añadió, antes de señalar que, en el ámbito de la hostelería, en concreto, no se prevén cambios. “Tenemos que seguir siendo prudentes”, dijo.