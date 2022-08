La Xunta pone en valor el aumento de la inversión para ayudar a los más necesitados con la compra del material

Santiago. El próximo curso hay que cambiar los libros de los cursos impares por decisión del Gobierno central, ya que entran en vigor los currículos de la nueva ley educativa, Lomloe. Por este motivo, la Xunta decidió incrementar el apoyo a las familias teniendo en cuenta, además, el actual contexto de inflación.

El sistema solidario habilitado por el Gobierno gallego que posibilita garantizar una educación accesible para el conjunto del alumnado se sustenta en tres ejes: el Fondo Solidario de libros de texto, las ayudas a la adquisición de libros de texto (para aquellas enseñanzas y cursos en los que los materiales no son reutilizables) y las ayudas para la adquisición de material escolar.

Para atender estas tres líneas en el próximo curso, la Consellería de Educación ha habilitado una cuantía de 25,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 47 % con respecto a los 17,4 millones del presente curso, la mayor parte del cual se ve destinado a afrontar la reposición de manuales del Fondo Solidario de Libros.

Ayudas a la compra de libros Las ayudas de la Xunta para la compra de libros están dirigidas al alumnado matriculado en 1º y 2º de Educación Primaria, y al alumnado matriculado en Educación Especial y al alumnado con una discapacidad igual o superior al 65 %.

Así, en el caso del alumnado de los dos primeros cursos de Primaria recibirán 210 euros en el caso de renta per cápita familiar igual o inferior a 6.000 euros; y de 140 euros para las rentas de entre 6.000 y 10.000 euros.

En el caso del alumnado matriculado en Educación Especial, así como el que presente una discapacidad igual o superior al 65 %, que solicite la ayuda y que cumpla los requisitos recibirá un importe de 275 euros, con independencia de la renta per cápita familiar.Además, el alumnado de 1º y 2 de Primaria que se encuentre en situación de guardia o tutela de la Xunta de Galicia recibirá la ayuda máxima (210 euros), y no tendrá que acreditar los datos de la unidad familiar ni el nivel de renta.

fondo solidario de libros En el Fondo Solidario de libros puede participar el alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, y en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. La asignación de libros de texto se hará, al igual que cursos anteriores, por orden inversa a la renta per cápita de la unidad familiar. Así, el alumnado con renta per cápita igual o inferior a 6.000 euros, o que esté en situación de guardia o tutela de la Xunta o con una discapacidad igual o superior al 65 % (en estos dos últimos casos con independencia de la renta) ha garantizado el acceso a seis libros. Por su parte, las familias con tramos de renta per cápita entre 6.000 y 10.000 euros tendrán acceso a cuatro manuales.

ayudas para material escolar El destinatario de las ayudas para material escolar es todo el alumnado matriculado en Educación Primaria y en ESO con una renta per cápita familiar igual o inferior a 6.000 euros, y la cuantía de la ayuda es de 50 euros/alumno.

El alumnado en situación de guardia o tutela de la Xunta de Galicia, el alumnado de Educación Especial o con una discapacidad igual o superior al 65% será beneficiario de esta ayuda con independencia de la renta.

manda un mensaje de tranquilidad “O incremento dos prezos non afectará ás familias que máis o precisan, dado que teñen asegurados os libros que lles corresponden por parte da Xunta. Ademais, mantemos os criterios de renda, que se flexibilizaron na pandemia para reforzar este apoio”, aseguran desde Educación. Desde la Consellería dicen que están manteniendo un diálogo con el sector del libro de Galicia para poner soluciones a la subida de los precios. l.r.