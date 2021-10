La Xunta prevé cubrir puestos sanitarios con penalizados por covid

Santiago. La Xunta prepara cerca de una veintena de cambios en la ley de empleo público a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos de 2022, una cuentas que la Xunta aprobará el lunes que viene.

Entre las principales modificaciones que plantea –en un borrador de una decena de páginas, al que ha tenido acceso Europa Press–, se encuentran medidas especiales a aplicar con una vigencia “limitada” solo a 2022 para la cobertura de plazas debido a la “escasez de personal de perfil sanitario”, ya que se trata de una situación “agravada” por la pandemia.

Así, toda vez que no existan aspirantes en las listas de contratación temporal de personal laboral de la Xunta de médicos, enfermeros y auxiliares sanitarios –gran parte de los cuales dependen de Política Social para puestos como residencias–, para el nombramiento de personal interino se podrá: solicitar directamente del Servizo Público de Emprego; acudir a la relación de penalizados –de la categoría, cuerpo o escala correspondiente– que solicitasen o no su reincorporación; así como acudir a integrantes de listas a los que les corresponda ser admitidos sin que estén publicadas las listas.

Esas penalizaciones para integrantes de listas pueden ocurrir por no haberse presentado a un acto de selección para el que hubieran sido convocados, así como por no haber aceptado el puesto ofertado o haber renunciado posteriormente a este.

Asimismo, en lo tocante a auxiliares de clínica, con esta modificación se podrá acudir a personal de otras listas de contratación temporal del grupo IV (del V Convenio Colectivo) que estén en posesión del título de formación profesional de grado medio de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o equivalente. Y, “excepcionalmente”, se podrá seleccionar a candidatos que tengan cursados y superados estudios de grado medio de técnico en cuidados de enfermería o equivalente.

Además, se podrá elegir para las listas a médicos, enfermeros y auxiliares aunque no tengan un certificado acreditativo de conocimiento de lengua gallega en caso de que no haya candidatos que cuplan este requisito.

MÁS CAMBIOS. Otro de los cambios que se incluyen en la futura ley es que en los procesos que tengan como fin la estabilización y consolidación del empleo temporal no se reservará un mínimo del 25 % de las plazas convocadas para la promoción interna de funcionarios de carrera.

CRÍTICAS DE LA CIG. Desde la Confederación Intersindical Galega, Zeltia Burgos, responsable del sector de la CIG-Administración Autonómica, remarca sobre la medida que “a falta de persoal nas listas é en gran medida polo deterioro das condicións laborais de Política Social: sobrecarga de traballo, falta de descansos e de compensacións, baixada de salario, e, no caso dos sanitarios, ao non cubrirse todas as quendas se produce unha inseguridade laboral”.

Por ello, desde CIG entienden que la solución pasa por “mellorar as condicións laborais deste persoal empregado público”. “Levamos máis dun ano en conflicto coas residencias de Política Social”, recuerda, subrayando que a la Consellería le da “exactamente igual o que pasa co seu personal” y “o tratamento é cada vez máis despótico”. ag/ecg