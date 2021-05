··· El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, defiende que “se den todos los mecanismos y garantías para que la familia Franco no pueda sacar nada del Pazo de Meirás que no le corresponda” e instó a Xunta y Estado a hacer “todo lo posible” para evitarlo. En declaraciones a los medios, dio su apoyo a la decisión de no dejar entrar en el recinto a la empresa de mudanzas contratada por la familia Franco para retirar los bienes del interior del inmueble. Considera que “lo primero es proteger Meirás frente a una familia Franco que ya disfrutó Meirás durante más tiempo del que debía”, “y lo hizo por encima de los derechos de las gallegas y los gallegos”. Por este motivo, opina que “el Estado tiene que mantener toda su pujanza, su firmeza, para evitar que la familia del dictador se pueda llevar algún tipo de cosa que no sea más que su ajuar doméstico o las cuestiones de uso más estrictamente personal”.