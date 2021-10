La Xunta reclama trenes Avril para aminorar los tiempos a Madrid con la llegada del AVE

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reclama al Gobierno central que dote a Galicia de trenes Avril de ancho variable, porque sin ellos la llegada del AVE a Galicia “no aportará tiempos competitivos” hacia Madrid desde las principales ciudades gallegas.

En una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega y recogida por Europa Press, Vázquez insiste en que no solo hacen falta vías, sino también trenes: “No podremos estar satisfechos mientras no se aclare si tendremos la misma flota que a día de hoy, que son los Alvia que no alcanzan las altas velocidades de 300 kilómetros por hora”.

Sin este equipamiento, tal y como ha avisado, los pasajeros se verán obligados “a hacer transbordo en Ourense” cuando viajen desde ciudades como Santiago, A Coruña o Vigo, puesto que el trayecto no estará garantizado “en poco más de tres horas”.

Así, lo explicó echando manos de una metáfora: “Vamos a tener una pista de Fórmula 1 pero si tenemos que conducir un 600 la gente no va a querer coger trenes que no aportan tiempos competitivos con respecto al avión”.

“Nuestro deber es reclamar que se cumplan los tiempos competitivos con Madrid. Dos horas y 15 minutos son los tiempos acordados desde Ourense; cerca de tres horas desde Santiago; y A Coruña y Vigo sobre tres horas y 15 minutos”, concretó Vázquez.

Con todo, lamentó que no haya “fecha concreta” para la llegada del AVE, prevista para el mes de diciembre, tal y como lo ratificó en el Foro La Toja el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Oficialmente no tenemos más información”, criticó la titular de Infraestruturas de la Xunta.

NECESIDADES DE GALICIA PARA 2022. Ethel Vázquez desgranó durante la entrevista las principales “necesidades” que tiene la comunidad gallega con la vista puesta en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que esta semana recibieron luz verde del Consejo de Ministros.

“Lo que Galicia precisa es reactivar actuaciones necesarias que la Xunta demanda desde hace muchísimos años de forma reiterada e insistente”, agregó, por lo que espera que “no se repita lo del año pasado”, cuando el montante destinado a la comunidad gallega “era el más bajo de los últimos 15 años”.

Aparte de la dotación de trenes Avril, Vázquez reclama que los PGE recojan partidas “para iniciar las obras importantes” que permitan la llegada de la alta velocidad a Lugo, así como la “modernización urgente” de las líneas Vigo-Ourense, A Coruña-Ferrol y Lugo-A Coruña. Asimismo, mencionó la conexión ferroviaria del puerto exterior de A Coruña, que “lleva mucho retraso”.

De igual modo, ensalzó el “compromiso” de Portugal con la línea de alta velocidad ferroviaria entre Vigo y Oporto a través de “un cronograma y una planificación muy clara”, por lo que ha reclamado al Estado español que presente “inversiones concretas” para este proyecto.

En materia de carreteras, demandó impulsos para las autovías Lugo-Ourense, Ourense-Ponferrada y Santiago-Lugo, así como mejoras para la de Vigo-O Porriño por su alta “siniestralidad”.

AP-9 Y PEAJES En lo que respecta a la AP-9, la conselleira demanda que los PGE incluyan más bonificaciones y confía en que “no se apliquen” las subidas exponenciales que se aplican cada 1 de enero en base a un Real Decreto aprobado en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre estos incrementos anuales, Vázquez recordó que un nuevo informe de la Comisión Galega da Competencia conocido la semana pasada “viene a cuestionar una vez más” esa decisión de pagar la ampliación del Puente de Rande y de la circunvalación de Santiago a través de los peajes. Este documento será remitido por la Xunta al Ministerio de Transportes en “próximos días”.

polémica en la ley del ciclo de agua. La conselleira también abordó el polémico anteproyecto de ley de mejora del ciclo integral del agua que prepara la Xunta, de la que ha defendido que quiere “avanzar en el consenso” con los ayuntamientos y el sector. Por eso, reivindicó, se amplió “dos veces” el plazo de alegaciones a petición de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).