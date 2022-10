La Xunta reforzará su apoyo a las pesqueras gallegas en Argentina

··· Aprovechando una pregunta de los medios sobre el viaje de Rueda, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, criticó ayer que el BNG no haya apoyado la reforma de la Ley Electoral que acabó con el voto rogado, y dijo que la formación nacionalista debería explicarle “al propio Castelao” la abstención de su diputado en el Congreso, Néstor Rego. “El voto no favorable del BNG en este ámbito tendrá que explicarlo la historia, debería explicárselo al propio Castelao, que tuvo que estar emigrado y exiliado y que no entendería que un partido de izquierdas, galleguista, pueda estar evitando que precisamente Castelao no pudiera votar desde su emigración forzada”, dijo .

··· Formoso, que prevé viajar pronto al Cono Sur, cree que con la modificación de la Ley Electoral que, entre otras cosas, elimina el voto rogado de los españoles residentes en el extranjero, “se hace justicia”. “Para nosotros es importante devolverle la voz al mundo de la emigración por respeto a la historia y, además, como inversión”, afirmó. Consideró, este sentido, que a Galicia “le sale muy rentable incrementar las relaciones políticas, económicas, comerciales,... y evitar de cualquier manera la ruptura del vínculo generacional entre Galicia y su quinta provincia, la Galicia de Iberoamérica, la Galicia de Centroeuropa, donde viven los emigrantes gallegos”.