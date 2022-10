La Xunta remite un informe fundamental para el recurso

Santiago. El BNG reafirmó de nuevo su postura de rotundo rechazo al veto pesquero promovida por Bruselas en una jornada en la que dos importantes figuras como la portavoz general del grupo, Ana Pontón, y la eurodiputada, Ana Miranda, volvieron a pronunciarse en esta dirección en sendos actos en Vigo y Burela.

Miranda, en su visita a la ciudad olívica, criticó una decisión que calificó de “infundada” y que traería “más ruina” a Galicia, además de referirse al proceder de una Comisión Europea que, según esta, tomó esta determinación sin contar ni con un estudio de análisis socioeconómico ni informes actualizados científicos actualizados en esta materia.

La eurodiputada, tras subrayar el trabajo llevado a cabo por el BNG en defensa del sector desde el año 2016, cuando se dio a conocer esta controvertida ley, criticó también a los Ejecutivos autonómico y central, lamentando que no “fuesen capaces” de presentar un recurso a Bruselas antes de finalizar el plazo. En este sentido, también lanzó algún al ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, al que afeó las “incertidumbres” generadas por lanzar, según Miranda, “bulos”, haciendo referencia a su anuncio del pasado jueves con respecto a la no aplicación del veto en 41 de las 87 áreas afectadas.

Por su parte, la líder nacionalista, Ana Pontón, mantuvo en la jornada de ayer un encuentro con la flota de los puertos Burela y Celeiro, en la provincia de Lugo, donde refrendó las palabras de la propia Miranda señalando también al ministro Planas y al Gobierno central. “O sector non precisa escenas de confusión, senón unha defensa clara dos seus intereses ante a Unión Europea, algo que non fixeron nin o Goberno do Estado, nin o Goberno da Xunta, porque unha normativa comunitaria non se aproba dun día para outro senón tras un proceso de anos, que fixeron todo ese tempo?”, criticó esta, quien insistió en la urgente necesidad de el Ejecutivo consiga una moratoria al veto pesquero. De igual forma, apuntó otras propuestas como establecer ayudas para la flota afectada en caso de amarre para proteger a los trabajadores, así como formar un “unha resposta de unidade, un frente común” a través del Consello Galego de Pesca. Pontón cerró su intervención reiterando la importancia de un sector “imprescindible”. jcfv