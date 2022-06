La Xunta urge al Gobierno "alternativas viables" al cierre de la A-6 tras el derrumbe de un puente

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha insistido en urgir al Gobierno central "alternativas viables cuanto antes" para la circulación debido al cierre de la A-6 a su paso por Pedrafita a causa de los derrumbes ocurridos en el puente que conecta Galicia con la Meseta. Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida, este miércoles en Santiago, con representantes del sector del transporte. "Lo que es necesario por parte del Ministerio son alternativas viables y urgentes ya para facilitar la movilidad de entrada y salida a través de esa vía principal", sostiene.

Avisa de que esta situación "preocupa" al sector de mercancías, principalmente al sector de transporte especial, como el de componentes eólicos, pues "la alternativa que tiene a día hoy es a través de la A-52, la AP-53 y AP-9, que supone triplicar los costes y duplicar los costes". "No es una alternativa", deja claro. Ethel Vázquez llama a "conocer las causas" de la caída de los vanos de la autovía, pero apremia alternativas a la movilidad. Preguntada sobre si la Xunta contempla ayudas por la afectación, la conselleira remarca que el transporte por mercancías "es competencia estatal", por lo que cree necesario que sea el Gobierno central el que "implante medidas".

IMPACTO EN TRANSPORTES ESPECIALES. Al respecto, el gerente del Clúster da Función Loxística de Galicia, Iago Domínguez, avisa de la problemática del transporte especial que "no está pudiendo pasar", especialmente en lo referente a componentes eólicos. Sostiene que "geométricamente" podrían circular por Pedrafita, por lo que pide que puedan pasar en horario nocturno por la carretera N-VI para las menores molestias mientras no haya una solución, puesto que los actuales desvíos supones "el triple de kilómetros, coste y emisiones".

Preguntado sobre ayudas directas, Domínguez asevera que habrá que esperar a "saber cuánto tiempo va a durar esto". Tras apuntar la necesidad de "garantizar la seguridad", indica que el Estado trabaja en un plan de movilidad para ver si se pueden mejorar los desvíos, lo que "ayudaría a paliar los efectos". "La ayuda directa más importante que le quiero pedir al Gobierno central es que eso se acabase en tres meses, porque me parece que va a tardar tres años, y eso sí que es un problema gravísimo y no solo para el transporte, también para los que fabrican hélices de eólicos o cualquier pieza especial, que no pueden pasar", asegura el presidente de Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), Ramón Alonso Fernández. Si bien dice que "no estaría mal" que hubiese ayudas directas, el presidente de Fegatramer opina que "habría que estudiarlo con calma" en función de las veces que pasan por la zona los transportistas.