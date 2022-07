“La zonas abastecidas por manantiales están teniendo problemas todos los días”

“Lo que más nos preocupa en estos momentos es la situación que están atravesando los pequeños abastecimientos, aquellos que derivan de manantiales o aguas subterráneas que, por la situación de sequía prolongada gran parte del año no han podido recargarse y ahora tienen problemas todos los días”, confiesa a EL CORREO Teresa Gutiérrez, la directora de Augas de Galicia.

Asegura que esta situación afecta principalmente a “pequeños ayuntamientos que no tienen grandes sistemas de bombeo y a comunidades de usuarios”, ya que, por lo general, al tener un número menor de población, “pueden abastecerse sin problemas por estos sistemas (aguas subterráneas y manantiales), que son aguas de calidad y con menor coste de transporte, de bombeo o de servicio”. La contrapartida es que también son aguas “más incontrolables, escasas y que dependen mucho de las lluvias”.

Y precipitaciones son precisamente las que faltan este año. Aunque Gutiérrez asegura que “los caudales fluyentes evidenciaron estos días una cierta mejoría gracias a la tormenta de anteayer”. El martes se prevé la llegada de nuevas lluvias tormentosas que podrían mejorar aún más el caudal, ya que “los caudales fluyentes son muy sensibles a las precipitaciones”.

En esta época del verano esos caudales de ríos fluyentes ya siempre suelen ser muy bajos y, como cada año, especial atención se presta al río Lérez, que “siempre es uno de los más críticos”, tal y como afirma la directora de Augas de Galicia.

LOS EMBALSES DE CECEBRE Y EIRAS TODAVÍA TIENEN MEJOR SITUACIÓN QUE EN 2017. Con este panorama presente, Gutiérrez explica que “la situación actual es similar a la de la pasada semana”, a pesar de la intensidad de la ola de calor de esta, aunque “los embalses han bajado un poquito”. Pese a todo, “seguimos en la tónica general de los últimos años, con algunos embalses como el de Cecebre o el de Eiras (en la demarcación de Galicia-Costa, dependiente de la Xunta), incluso mejor que en el año 2017”. Por el contrario, los embalses más preocupantes se sitúan, como indica la directora de Augas de Galicia, en el sur, en la zona del entorno de Baiona.

Con todo, la situación no es tal como para decretar la situación de alerta en la comunidad. Gutiérrez explica que desde Augas de Galicia “redactamos un nuevo plan de sequía adaptado a la norma que había previsto el Ministerio y aprobado en junio”. Según este nuevo sistema de medición, por un lado, se analiza el evento meteorológico en cuestión, y se prevén dos escenarios: normalidad o sequía prolongada, “y ahora mismo estamos en esa situación de sequía prolongada”.

Luego se hace otro análisis, que se centra en la capacidad de atender a las demandas con los recursos hídricos disponibles, y en este caso sí se da escasez o no dependiendo de la zona, con diferentes grados. “En la última reunión de la Oficina de la Seca, celebrada a principios de mes, no teníamos ninguna situación de escasez, es decir, entre los caudales de los ríos (con tres aspectos de análisis: caudal, embalses y aguas subterráneas) no hubo ninguna situación de escasez declarada”, explica.

LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO NO SERÍA TAN CÁLIDA COMO ESTA PRIMERA MITAD DEL MES. MeteoGalicia, que forma parte de la Oficina de la Seca, informó a Augas de Galicia, como nos traslada su directora, que “en verano las previsiones del tiempo son mucho más difíciles de realizar que en invierno”, porque “se intercambian los fenómenos atmosféricos mucho más fácilmente”.

Aún así, les anticipó que, “probablemente, la segunda quincena de julio no fuera igual a esta primera, cambiaría la situación y no sería tan extrema como lo que estamos viviendo estos días, aunque no nos han dado información a más largo plazo”. Así que de ello dependería el nivel de embalsado.

En este sentido, Teresa Gutiérrez realiza un llamamiento a la población para que haga un uso responsable del agua, un bien muy preciado al que quizá en Galicia no se le ha dado la importancia suficiente por las abundantes precipitaciones que suelen llegar a la comunidad. No dejar el grifo abierto más de lo necesario, reducir el regadío cuando sea posible y no llenar las piscinas cada poco siguen siendo algunas de las principales recomendaciones.