Lage acusa al PP de sostener a Jácome “haga lo que haga”

El PPdeG ya había anunciado que no acudiría a la reuniónconvocada por la dirección del PSdeG para intentar resolver la situación que se vive en el concello de Ourense. Pero, aún así, los socialistas se presentaron ayer en el hotel compostelano donde ellos mismos fijaron el encuentro para evidenciar lo que sabían de antemano: que no habría reunión o, en su interpretación, que al PPdeG no le interesar hablar de la situación en la que se encuentra el alcalde ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, sobre todo después de haber empujado a una sindicalista que se manifestaba ante el concello.

Constatada la ausencia de representantes del PPdeG en el hotel, el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel lage, acusó a los populares y a su próximo líder y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de mantener a Jácome “como sea, haga lo que haga y pese a quien le pese”.

“Creo que ya no valen excusas. Hoy se le cayó la careta al señor Rueda”, declaró Lage tras el encuentro fallido al que, dijo, su grupo había acudido sin condiciones previas con la idea de estudiar una vía que permitiese desbancar a Jácome de la alcaldía. Lage defendió así que la propuesta del PSdeG era correcta “en tiempo y forma” y que el PP “tenía la posibilidad de sentarse en una mesa para hablar sin ningún tipo de condiciones”. “No hay voluntad de dialogar” , aseguró.

Por este motivo, sostuvo, el PPdeG y sus dirigentes son los únicos responsables de seguir manteniendo como regidor “a un señor que avergüenza a la mayor parte de la ciudadanía de Ourense” y que, además de estar “procesado” por posibles calumnias, recordó, también agredió a una sindicalista.

El secretario de Organización del PSdeG pidió a los vecinos de Ourense que tomen “buena nota” de lo acontecido y culpó al PP de no tener “ningún interés en devolverle a la ciudad” la “dignidad” de un gobierno municipal decente.

“¿Qué más tiene que pasar en Ourense para que el Partido Popular decida sentarse a hablar?, se preguntó.

En una carta remitida al líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, el todavía secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, anticipó la ausencia en la reunión bajo el argumento de que en junio de 2019, tras las elecciones municipales, su partido había ofrecido al PSdeG un pacto para garantizar que gobernase la lista más votada en todo los concellos de Galicia. Uno de ellos sería, de prosperar la propuesta, Ourense, donde el PSdeG fue primera fuerza; el PP, segunda; y Democracia Ourensana, a la que pertenece Jácome, tercera.

En la misiva, Tellado recuerda que tras la falta de respuesta a su oferta de pacto, el PPdeG dio libertad a las agrupaciones locales para negociar los pactos de gobierno. También en Ourense. Y aclara, además, que el partido respetará la autonomía local “hasta que las formaciones podamos alcanzar un acuerdo global” a nivel gallego.

Preguntado sobre esta cuestión, Lage recordó queel PSdeG fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2019 en la ciudad de As Burgas y le recriminó a Feijóo que no aplicase entonces la máxima de que gobernase la lista más votada que ahora vuelve a defender como líder del PP.

“En cada momento mueve la bolita según le parece”, dicho aludiendo a Feijóo, al que ha tachado de “trilero”, antes de resumir el estado de la ciudad de Ourense como “el mejor ejemplo de la práctica política” del ya expresidente de la Xunta, consistente en “que el Partido Socialista no gobierne”. Así pues, considerado que Alfonso Rueda es un “digno sucesor” de estas prácticas al mantener a Pérez Jácome en el cargo “contra viento y marea” .