Cada 24 de julio desde e2014 Ángel Lucas Quintáns, uno de los pasajeros supervivientes del Alvia que descarriló en Angrois, cuelga en su muro de Facebook un comentario sobre lo ocurrido aquel fatídico día, víspera del Apóstol Santiago. Volvió a hacerlo este año cuando se cumplía el noveno aniversario del accidente y ya estaba fijada la fecha del inicio del julio.

Ángel escribió que “hoy a todas las personas que estamos vinculados a lo que pasó el 24 de julio del 2013, nos toca volver a parar nuestro mundo y recordar a los que ya no están, mandarles todo el apoyo a la gente que sufrió y sigue sufriendo lo que pasó en esta fecha y coger fuerzas nuevamente para seguir avanzando mañana con el resto del mundo”. Seguro que eso mismo estará pensando estos días en una vista judicial en la que, en teoría, deberán depurarse todas las responsabilidades sobre la tragedia.

A él le cuesta mirar hacia atrás y reconoce que algunas de las cosas vividas en el interior del Alvia se han ido perdiendo aunque hay otras que seguirán de forma permanente: aquellos momentos en los que tu vida estaba en juego, el dolor, la muerte a su alrededor.

Ángel Lucas acepta la invitación de EL CORREO para compartir sus impresiones a menos de 48 de que de inicio. “Sobre el juicio tengo una sensación de sentimientos encontrados. La cabeza me dice que realmente no va a haber justicia y que los verdaderos culpables creo que ni se les van a nombrar. Por contra el corazón me dice que va a ir todo bien y que se reparará el dolor de muchas personas afectadas” comenta antes de añadir que “pero soy pesimista. Llevo demasiado tiempo pendiente de la evolución de este proceso y es duro comprobar que se haya cerrado el caso con el maquinista y el ex director de Seguridad de Adif como únicos imputados y que no se plantea juzgar las responsabilidades políticas”.

Ángel es claro al señalar que “no es ni venganza personal ni son cuestiones partidistas, debería ser Justicia, ni más ni menos. En este juicio a las víctimas nos falta un informe de una comisión de investigación independiente, que nos ayudara a aclarar todo lo sucedido y las razones verdaderas de por qué no se implantaron las medidas de seguridad en esta línea”..

Recomienda ver el documental Frankestein 04555 en el que se explica claramente las razones por las que ese Alvia no llevaba medidas de seguridad. “Creo que la clave”, añade, “debería estar en los sistemas que no se implantaron ya que no podían dejar un tren que circula a 250 kilómetros/hora a expensas del factor humano. ¿Qué hubiera pasado si a un maquinista le da un infarto cuando va a los mandos?

“¿Cómo lo voy a vivir? Seguramente intentaré acercarme algún día a la Cidade da Cultura pero depende de cómo vaya viendo el desarrollo de las sesiones del juicio. Depende mucho de cómo me encuentre en cada momento. Cuando ves injusticias y cuando ves que nadie quiere asumir las responsabilidades te sientes mal y seguro que estando allí aflorarán muchas emociones”, señala.

Sobre los dos imputados, Ángel señala que la imputación de Andrés Cortabitarte “es lo mínimo, era el responsable de Seguridad y falló todo” y acerca de Francisco José Garzón mantiene que “el maquinista tiene su parte de culpa, y nosotros lo sabemos, pero no debemos olvidarnos de los que tomaran malas decisiones por intereses políticos. Y está lo de la llamada que es una cosa que nos indigna. Era una llamada de trabajo que nunca tenían que haberla realizado pero que se hizo con fatales consecuencias”.

“Cualquiera que haya hecho ese tramo, y yo lo hice varias veces, sabe que es un tramo recto con varios túneles, todos muy iguales, y que de pronto aparece esa curva. A esa velocidad frenar dos kilómetros antes es hacerlo 30 segundos antes. Es un error humano que el sistema de seguridad si estuviera activado lo habría evitado. Un error humano pero sobre todo un error técnico que costó muchas vidas y mucho sufrimiento. No todo puede estar a expensas de una persona, que puede sufrir cualquier indisposición. No es solo culpa del maquinista”.

Sobre la situación nueve años después, Ángel Lucas es pesimista sobre la resolución final: “Ahora lo cuento desde un punto de vista más frío pero desde el punto de vista personal y emocional en este juicio pocas cosas me van a devolver. Ni el impacto que supuso el accidente, ni lo que sufrieron mis padres y hermanos, mi familia, mis amigos, las personas que murieron y los heridos con secuelas... eso no se va a reparar en un juicio. Ni se va a castigar ni a hacer Justicia”.

“Yo tuve suerte por que físicamente no me pasó nada pero psicológicamente, como el resto de los supervivientes, lo pasamos muy mal. Me temo que esto va a quedar como un accidente más”.