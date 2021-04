La intención por parte de la Consellería de Educación de adelantar los exámenes de recuperación en ESO, 1º de Bachillerato y Formación Profesional a los meses de junio y julio amenazan con provocar una nueva tormenta en el panorama educativo. El malestar en las Asociaciones de Madres y Padres es latente y amenazan con movilizaciones en caso de que no se paralice esta decisión.

Las Anpas se siente ninguneadas, denuncian que no se les ha tenido en cuenta para tomar este decisión “unilateral”, por haberse enterado a través de los medios de comunicación, y piden un “debate fondo” sobre las carencias que tiene el sistema educativo

Fernando Lacaci, presidente de ANPAs de Compostela, recuerda que las primeras noticias las tuvieron por la prensa, “e buscando nas webs atopamos o borrador do calendario escolar”. A partir de ese momento, solicitaron una primera reunión con el Secretario Xeral de Educación, “que non foi atendida”, y cinco días después, tras una segunda tentativa, mantuvieron una reunión “puramente informativa, na que eles dan por feito que este tema está aprobado”, algo que indicó a los representantes de las Anpas. “Non se pode modificar o calendario escolar sin contar coas familias non co alumnado. Somos os únicos cos que se se debería contar, co asesoramento dos expertos. Pero dende logo hai que contar coa parte directamente implicada”, argumenta.

Por eso, reitera que están “absolutamente en contra de como se están facendo as cousas, en contra de que se suprima a convocatoria”, y solicitan “abrir un debate calmado sobre o calendario”. Lacaci asume que, el actual, “está sendo un fracaso”, y considera que “haberá que saber que pasa, pero non se pode facer o que pretenden: roubar tres semanas de curso aos que aproben, e pretender que, nesas tres semanas, os que levaron mal o curso aproben. Non poden meter unha data peor porque esta non funciona”, ahonda.

Lacaci denuncia que desde Educación se persigue “un interese únicamente administrativo”. En este sentido, señala que la Administración argumentó que “todo queda mellor organizado se saben en xullo con cantos alumnos van contar en cada curso”. “A comodidade administrativo nos trae sin coidado fronte ao dereito educativo”, zanja.

Así considera “febles” los argumentos que ha trasladado la Consellería, y anticipa que no contarán con su “voto de confianza” a una administración “que leva décadas danando o ensino público”. Además, añade que son conscientes de que “cando se move unha pedra, xa non volve ao seu sitio”.

El representante de las Anpas señala que “é evidente” que septiembre está funcionando mal, “pero eso non se mellora sin cambios fondos no sistema”. “Hai que facer cambios metodolóxicos”. La secretaria de la Confederación de Anpas Galegas (Confapa), Lola Blanco, indica que “hai que afrontar unha reforma máis trascendental do sistema educativo, pero non se pode empezar a casa polo tellado”.

NO HAY TIEMPO. Uno de los problemas que esgrime Lacaci es que el periodo de tiempo entre que acaban los exámenes de primera convocatoria y empiezan los de segunda, unas tres semanas, es muy escaso y “non hai tempo real de preparación”. En esta línea, comenta que “a proposta non pode ser reducir o curso, senón amplialo”.

Lacaci entiende que el sistema tiene carencias que hay que resolver, que son las que están motivando el fracaso escolar. “Os suspensos son culpa do sistema, non dos rapaces. Un sistema con este número de suspensos ten problemas de organización. Pensar que os rapaces son os responsables é unha idea decimonónica. Haberá un grupo moi reducido que si que o sexa, pero é moi pouco relevante”, comenta.

PROTESTAS. Lacaci tiene claro que, si no hay una respuesta convincente por parte de la Administración, saldrán a la calle. “Queremos que se paralice e empezar a falar. Se non estivésemos en pandemia, e eles o saben, xa estaríamos con manifestación ás portas da Consellería. Farémolo doutra maneira. As familias sairemos á rúa para dicir que intentan cargarse as oportunidades dos nosos fillos a cambio da súa comodidade”.

El vicepresidente de Confapa también está decepcionado con la actitud de los sindicatos, con los que habitualmente reman en la misma dirección. No entiende por qué han aceptado esta decisión. En cuanto a la postura del profesorado, Lacaci dice que “hai discrepancias”. Sobre este particular, Lola Blanco señala que “hai moitos profesores que entenden que non é bo dende un punto de vista pedagóxico”.

Considera que el calendario escolar no puede modificarse como se ha hecho, en una mesa laboral “que nada ten que ver cos criterios educativos”. “A Xunta colúmpiase”, añade.