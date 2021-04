Las bonificaciones de la autopista, en verano; el AVE llega en el otoño-invierno

Santiago. El Bloque considera decepcionante el resultado del segundo encuentro entre el presidente de la Xunta y el ministro de Fomento que, más allá del “mutuo intercambio de eloxios”, deja pocas concreciones, muchas interrogantes y también abre la puerta a nuevas discriminaciones con Galicia por parte del Gobierno del Estado con la complicidad del Ejecutivo autonómico.

Entre los grandes asuntos pendientes, la portavoz nacional, Ana Pontón, señaló la aplicación de las rebajas en los peajes de la AP-9, recogidas en el acuerdo entre el Bloque y el PSOE.

“A conclusión é que Galicia terá que seguir esperando cando menos até o mes de xullo para beneficiarse da rebaixa; é dicir, seis meses de retraso sobre o acordo negociado co BNG e grazas ao cal os galegos e as galegas pagarán menos por utilizar a AP-9. É evidente que poñer coto á estafa das peaxes foi sempre prioritario e por iso incluímos esta cuestión a cambio do apoio de investidura, pero consideramos intolerable que se siga demorando a execución dese acordo e deses descontos”, destaca la portavoz.

La líder frentista puso sobre la mesa, tras la comparecencia del ministro Ábalos, que el Gobierno pagará a Audasa 1.500 millones en concepto de bonificación de peajes hasta 2048, fecha final de la concesión. “Se a cifra estimada a pagar polo Estado é de 1.500 millóns en bonificación, habería que analizar o custe dun rescate dunha infraestrutura clave para Galicia”, indicó.

Ana Pontón también hizo un balance crítico de la situación del Puerto de A Coruña por tener que pagar 300 millones de euros por la dársena exterior. ecg