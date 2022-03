Las CCAA cierran filas con Sánchez para enfrentarse a una guerra larga

Como estaba previsto, la guerra en Ucrania centró el protagonismo en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma y que reunió a todos los líderes autonómicos, incluido Pere Aragonés, para abordar soluciones ante las consecuencias de un conflicto que será “largo” y que se puede “cronificar”, tal y como avisó el jefe del Ejecutivo central este domingo.

Una cita en la que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo coincidieron por primera vez después de que el gallego se perfilase como futuro presidente nacional del PP y jefe de la oposición que dejó también un texto suscrito por todos, en el que los barones expresan su unidad ante la condena a la invasión rusa y se comprometen a seguir tomando medidas para paliar los efectos de la misma.

Según informaron desde La Moncloa, esta declaración fue apoyada por los 17 mandatarios y los dos titulares de las ciudades de Ceuta y Melilla. Entre otras cosas, el documento muestra el “respaldo” al Gobierno en su posición ante el próximo Consejo Europeo para tomar medidas de cara a lograr una rebaja de los precios de la energía.

“Todas las instituciones españolas trabajarán conjuntamente para respaldar esta posición de país, que beneficiará a los consumidores y a los sectores más vulnerables ante el impacto de la crisis energética”, indica la declaración en este punto, uno de los cuatro ejes sobre los que versa.

Este texto fue definido como “declaración de La Palma” y consiguió la unanimidad, aunque de mínimos, de toda la sesión plenaria de esta Conferencia de Presidentes, sobre todo en lo relativo a las medidas por la guerra de Ucrania.

UN PRIMER PASO PARA UN PLAN INTEGRAL. Otro de los puntos que resalta de esta declaración de La Palma es en el que hablan de poner en marcha el plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en España. “Este plan será abierto y dinámico, y se irá configurando a través del diálogo que el Gobierno desarrollará con las comunidades, las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales, teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables”, se afirma.

En este contexto, el Ejecutivo y todos los presidentes pactaron que las medidas que se incorporarán al plan “desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear”. “El Gobierno de España y las comunidades autónomas comparten la determinación para proteger a nuestras empresas, a nuestra industria y a nuestra ciudadanía”, se sostiene .

FONDOS EUROPEOS. Asimismo, los mandatarios autonómicos se comprometieron, junto a Sánchez, a impulsar la ejecución de los fondos europeos, resaltando en esta declaración, que “son ahora más importantes si cabe tras el nuevo escenario económico para que España siga creciendo y creando empleo”. En este punto, la declaración tilda de “esencial” dejar al margen las discrepancias partidistas y aprovechar “al máximo” la oportunidad para que los fondos europeos “lleguen de verdad” a todos los rincones de España.

Sobre la acogida de refugiados ucranianos, el texto habla de gestionar de forma coordinada este asunto y, para ello, “se habilitarán medios de financiación para hacer frente a los costes que se ocasionen a este respecto”.

Reacciones. Pese al texto conjunto acordado y las promesas de Sánchez, Feijóo esperaba “más” de la Conferencia. Aún así, cree que era “imprescindible” cerrar filas con el jefe del Ejecutivo central en el ámbito de la política exterior con el foco en la guerra de Ucrania.

En comparecencia de prensa, subrayó que Sánchez se lleva una “herramienta muy útil” en forma de declaración apoyada por todos los presidentes. Tiene su respaldo, esgrimió, en velada alusión a Podemos, aunque no citó en ningún momento a la formación, frente a “quienes no le apoyan o no lo hacen de forma tan determinante como necesita España”.

Pero el de Os Peares, quien remarcó que se posiciona como presidente gallego y no como líder del PP, cargo que no asumirá hasta el congreso de abril, lamentó, sin embargo, que no haya sido posible “un acuerdo” en lo que respecta a las rebajas fiscales para frenar el impacto de la invasión rusa en la economía doméstica española.

En esta línea, subrayó, que “no hubo un acuerdo” porque Sánchez no quiso concretar qué impuestos quiere bajar, con qué intensidad y en qué plazos, aunque sí entiende que existe “un compromiso” del Ejecutivo para “intensificar” las rebajas fiscales, como plasma la declaración que sale de la cita de mandatarios.

“Ahora el Gobierno tiene que hacerlo, bajar impuestos y hacer la energía más accesible desde el punto de vista de la industria y de los hogares”, sentenció el presidente gallego, quien había trasladado que Galicia era partidaria de una rebaja de impuestos general, con el foco, sobre todo, en la reducción para electricidad, gas y carburantes.

No ve “acertado” destinar ahora 20.000 millones a igualdad. A mayores, el gallego consideró que “no es acertado” destinar en estos momentos 20.000 millones a planes del Ministerio de Igualdad porque la prioridad deben de ser las familias y los trabajadores y no “mantener” la coalición en Moncloa. Aunque es “difícil” hacer un posicionamiento, porque solo conoce esta partida por una nota de prensa, opina que son “distintas de la prioridad número uno que es llegar a fin de mes”.

Igualmente, lamentó que, aunque salió adelante un compromiso de trabajo coordinado, que incluirá fondos adicionales para que las comunidades puedan hacer frente a sus obligaciones, el Gobierno no llevase un plan estatal sobre la acogida de refugiados que podría haber recibido ya en la cita su aprobación. “Acoger refugiados no es ofrecer una habitación”, reflexionó, para añadir que tienen necesidades sociales, educativas y de atención sanitaria, e incidir en que se está dando un cierto “desorden”.