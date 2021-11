Las elecciones a rector de la USC serán la última semana de febrero

La maquinaria para celebrar elecciones en la Universidade de Santiago (USC) ya está en marcha. Este lunes se reunirá la comisión electoral y, previsiblemente, un día o dos después el rector, Antonio López, hará público el día exacto de los comicios, pero de cualquier manera se celebrarán la última semana de febrero, entre el 21 y el 25.

La razón de este adelanto de dos meses –la votación en la que el actual rector se erigió como ganador fue el 23 de abril de 2018– no es otra que facilitar que el nuevo equipo de gobierno, sea el de Antonio López o el de otro posible candidato, pueda elaborar sus propios presupuestos con tiempo suficiente y no tener que trabajar en 2023 con ellos prorrogados del año anterior.

Y es que los plazos no permiten otra cosa si las elecciones se celebran en abril, porque una vez que las clases rematan, el 13 de mayo, no se puede convocar Claustro ni renovar la representación en el Consello de Goberno hasta el curso siguiente porque el período no lectivo no es hábil para estos menesteres. Con lo cual tendría que hacerse ya en noviembre y la universidad quedaría medio paralizada en este sentido algo más de un curso entero.

Así, al convocar las elecciones para febrero en vez de abril, queda tiempo después –dos meses, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo– para programar el Claustro y llevar a este organismo las líneas generales del presupuesto, lo que permitiría tener unas Cuentas elaboradas en mayo o junio, como ocurrió en el curso actual.

Pero además del adelanto en la fecha de votación, también se hace necesario un anticipo en la convocatoria, porque tampoco computan como plazos a efectos electorales desde mediados de diciembre hasta el 4 de febrero. Esa es la razón por la que el rector de la USC piensa hacer oficial y pública la convocatoria esta próxima semana para empezar con los trámites antes del parón de las vacaciones y recuperar el calendario en el mes de febrero.