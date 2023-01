Un total de siete centros de la montaña de Lugo han suspendido este martes sus clases debido al temporal que afecta especialmente esta zona de la provincia de Lugo y las zonas altas de la de Ourense.

En estas zonas, en alerta naranja por nevadas desde este martes, más de un millar de escolares no acudieron a su centro educativo, según la información facilitada por la Consellería de Educación, que acordó el pasado lunes suspender totalmente el transporte escolar en las zonas de montaña de Lugo y Ourense.

Así, siete centros lugueses decidieron cerrar sus puertas este martes. Se trata del CFEA de Becerreá (Becerreá), el CPI de Cervantes (Cervantes), el CPI Poeta Uxío Novoneyra (Folgoso do Courel), el CEIP de Negueira de Muñiz (Negueira de Muñiz), el CEIP de As Nogais (As Nogais), el CEIP de Samos (Samos) y el CEIP Eduardo Cela Vila (Triacastela).

Además de los 200 alumnos de estos siete centros, tampoco acudieron a clase otros 400 de ocho centros educativos situados en los municipios lugueses de Baleira, Becerreá, O Incio, A Fonsagrada, Navia de Suarna y Pedrafita do Cebreiro.

En Ourense no hubo centros que decidiesen suspender las clases este martes pero en los 15 afectados por la anulación del servicio de transporte hubo 584 alumnos que no asistieron, según Educación.