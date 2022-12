Las primeras cuentas de Rueda sólo tendrán el apoyo de los populares

Santiago. El Parlamento gallego cerrará su actividad anual con la aprobación de los primeros presupuestos de Alfonso Rueda como presidente autonómico que, sin embargo, la oposición enmarca en una senda “continuista”, por lo que únicamente saldrán adelante con el respaldo del PPdeG, partido mayoritario en la Cámara, como ya aconteció los años en los que Alberto Núñez Feijóo fue titular de la Xunta.

De este modo, las cuentas gallegas recibirán luz verde de forma definitiva el próximo martes 20 de diciembre en un pleno extraordinario al que le seguirá seguidamente una sesión ordinaria, la última del periodo de sesiones.

Desde la oposición, Olalla Rodil (BNG) y Luis Álvarez (PSdeG), cargaron contra unas cuentas que aunque ascienden a 12.620 millones y se sitúan como las más altos de la historia de Galicia, no responden a las necesidades de los gallegos por lo que votarán en contra.

Rodil incidió en que con la llegada de Rueda a la Presidencia no se produjo ningún cambio y se sigue apostando por el rodillo parlamentario, ya que pese a que el Bloque presentó 564 enmiendas, no se aprobó ninguna. “Si no se quiere ni siquiera escuchar, obviamente el BNG no va a apoyar unas cuentas que no responden las necesidades de este país ni en este momento ni tampoco a futuro”, sentenció la nacionalista.

Luis Álvarez señaló a su vez que el proyecto presupuestario evidencia que “no hay estilo Rueda” y el proceder del nuevo presidente es el mismo que el de su predecesor en el cargo.

Diálogo con pocos frutos. Frente a ello, el portavoz del PP gallego en la Cámara, Pedro Puy, defendió que este año hubo más diálogo que nunca en materia presupuestaria aunque con pocos frutos, ya que la oposición rechazó tanto el techo de gasto como el plan estratégico.

Además, en el caso del proyecto de las cuentas del próximo ejercicio, los socialistas y los nacionalistas presentaron “enmiendas bastante irreales”, según Puy, por lo que únicamente se aceptarán tres propuestas por el PSdeG y ninguna del BNG.

En el marco del pleno ordinario, los nacionalistas habían pedido las comparecencias tanto del propio Rueda –para abordar la “crisis sanitaria”– como del vicepresidente primero, Francisco Conde; para que diese cuenta del “presunto delito” de prevaricación denunciado por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) en relación a la tramitación del plan industrial para el desarrollo de dos proyectos eólicos de Greenalia.

Puy justificó el rechazo de su grupo a ambas cuestiones por “motivos operativos”, ya que la sesión plenaria ya será densa debido a la coincidencia del pleno extraordinario con el ordinario y dado que “el tiempo es limitado, no podemos exceder lo que es razonable”.

Con todo, el BNG forzará la intervención de ambos mandatarios respecto a dichas temáticas ya que Pontón preguntará por sanidad en la sesión de control y, además, los nacionalistas llevarán una interpelación a Conde por el presunto delito cometido a favor de la empresa en la que es directiva la exconselleira, Beatriz Mato.

Por su parte, el PSdeG centrará su pregunta en la situación industrial de Galicia. En el mismo pleno también tendrá lugar la aprobación de la nueva ley de reducción de la temporalidad en el empleo público, impulsada por la Xunta. efe