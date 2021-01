Las universidades mantienen los exámenes presenciales previstos

Los exámenes de las tres universidades gallegas correspondientes a la primera mitad de este curso, que el alumnado está haciendo ahora, mantendrán el formato que tenían previsto. Así, los que iban a ser presenciales, continuarán siéndolo a pesar de que el período lectivo del segundo cuatrimestre se pospondrá una semana, hasta el día 8 de febrero, según anunció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Además del retraso en el comienzo del curso tras el parón de Navidad, la docencia será virtual hasta, al menos, el 17 de febrero, cuando se revisarán las restricciones para toda la comunidad.

Desde la Universidade de Santiago (USC), su rector, Antonio López, envió una nota a toda la comunidad universitaria asegurando que las pruebas se harán “tal e como estaba previsto” –evaluación continua, exámenes presenciales u on-line–, pero también informa de que para las que se produzcan in situ, además de seguir las indicaciones sanitarias y protocolos, “establecerase un reforzo da vixilancia nas probas máis numerosas para evitar aglomeracións antes e despois das mesmas”.

De cualquier manera, asegura que una vez publicadas hoy las medidas en el Diario Oficial de Galicia, y reunido el Comité de Xestión da COVID de la USC, dictará las resoluciones e instrucciones necesarias para adaptar la actividad de la institución académica a las condiciones anunciadas este lunes.

También la Universidade de Vigo lo anunció en su página web, y su rector, Manuel Reigosa, aseguraba, que esa semana de docencia totalmente telemática servirá “para organizar a docencia, aínda que xa estaba preparado o plan de continxencias”. En la de A Coruña, por su parte, no tienen que retrasar el comienzo de las clases porque su calendario de exámenes ya figuraba del 18 de enero al 5 de febrero y el inicio del segundo cuatrimestre el 8.

Tras el anuncio hecho por Feijóo, las protestas de estudiantes no se hicieron esperar al verse obligados a hacer exámenes presenciales. Ya se habían manifestado en este sentido desde antes de Navidad, cuando se supo que, a pesar de que muchos de ellos tuvieron únicamente clases virtuales en el primer cuatrimestre, las pruebas de evaluación se harían en las facultades.

Un alumno de Enfermería, en el campus de Ferrol de la UDC, lamentaba ayer que no pudo ir a clases presenciales “por el riesgo de... y ahora mismo sí que podemos ir todos”. Afirmaba que hasta ahora había tenido un “examen presencial, pero on-line”, es decir, acudió a su aula con su ordenador y allí metió el código que le dieron, pero con un “profesor diciendo que no copiáramos”. El alumno no entiende que, a partir de mañana, no pueda quedar en casa con nadie “porque es ilegal, pero sí ir a una facultad y juntarme con 60 personas en el mismo espacio”. Recuerda, asimismo, que autobuses y trenes siguen funcionando normalmente.