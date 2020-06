Le solicitan 14 años y 21 millones de multa al ‘rey de las orquestas’ de Galicia por defraudar a Hacienda

repetición. La Fiscalía pide penas que suman 14 años de prisión y 21,6 millones de euros para Ángel M.P., conocido como Lito, el rey de las orquestas de Galicia, como presunto autor de varios delitos contra la Hacienda Pública, y que será juzgado este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Lito ya fue a juicio por estos hechos y resultó condenado a 12 años de prisión, pero recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio, alegando motivos de indefensión, puesto que no se respetaron los derechos procesales de Representaciones Lito S.L., coacusada en la causa.

La nueva vista fue señalada para mayo de 2018, pero se suspendió por motivos de salud del acusado. Posteriormente, se volvió a fijar el juicio para abril de 2019 y, de nuevo, fue aplazado por el mismo motivo.

Ahora se ha señalado la vista oral para este jueves, y nuevamente figuran como acusados Ángel M.P. y la sociedad Representaciones Lito. Para el primero, la Fiscalía pide penas que suman 14 años de prisión, por dos delitos contra la Hacienda Pública relativos a la tributación del impuesto de sociedades, otros dos delitos relacionados con la tributación del IVA y dos delitos más por la tributación del IRPF, todo ello relativo a los ejercicios de 2011 y 2012.

Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público reclama que el acusado sea condenado a pagar multas que suman más de 21 millones de euros. Además, pide las mismas multas para Representaciones Lito.

La Fiscalía señala, en su escrito de acusación, que en los dos años que fueron investigados la contabilidad que presentaba este empresario no reflejaba la imagen real de la sociedad. Así, entre otras irregularidades, acusa a Lito de no declarar todos los ingresos que percibía porque, entre ellos no contabilizaba los pagos de clientes que no pedían factura por los servicios. e.p.