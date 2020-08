Leiro supera os 41 º na xornada máis calorosa no que vai de agosto

A masa de aire cálido que se achegou a Galicia deixou onte unha xornada extremadamente calorosa, con temperaturas que superaron os corenta graos en varios puntos nas provincias de Lugo e Ourense. Torrouse case toda Galicia no día máis caloroso até o de agora en agosto, aínda que os valores máis altos nos termómetros volveron darse, por segundo día consecutivo, no concello ourensán de Leiro, onde se superaron os 41º, segundo os valores recollidos por Meteogalicia ás cinco da tarde. San Clodio (en Ribas do Sil, Lugo) marcou o segundo valor máis alto, 40,8, mentres que a cidade de Ourense quedou en 40,7. En Santiago chegouse aos 35.

Con todo, a masa de aire cálido comeza hoxe a retirarse, polo que a fin de semana virá acompañada de temperaturas máis suaves e acordes a esta época do ano. Non obstante, o calor e o bo tempo resístese a abandonar a comunidade. Hoxe Galicia manterase de novo baixo a influencia das altas presións das Azores, matizadas por unha baixa relativa sobre o sur peninsular, segundo a información da axencia meteorolóxica galega. Os termómetros non acadarán valores tan altos, pero si superarán os 30 graos na maior parte do territorio, sendo o último día desta semana no que se acaden esas temperaturas. As mínimas seguirán subindo e as máximas experimentarán un lixeiro descenso.

MÁXIMAS DE 38 PARA OURENSE Y MÍNIMAS DE 17 PARA LUGO. Haberá de novo que ter especial precaución na provincia de Ourense, onde as máximas subirán até os 38 grados de media. Na zona do Miño nesta provincia e no sur de Lugo mantense hoxe a alerta amarela. Pola contra, as mínimas descenderán até os 17 graos en Lugo. Sen embargo, foi a poboación de Calvos de Randín, en Ourense, a que rexistrou onte a marca mínima nos termómetros, con 7,5 graos ás 7.10 horas. Terra de contrastes, sen dúbida.

O ceo estará despexado en xeral, con maior presenza de nubes no litoral norte e algunhas tebras matinais no litoral. O sol deixará paso a algunhas nubes de evolución durante a tarde, que poderán deixar algunha chuvisca tormentosa nas provincias de Lugo e Ourense, mais non será o habitual.

En canto ao vento, soprará frouxo e de compoñente norte, máis intenso entre o norte das Rías Baixas e a Costa da Morte. As rachas de vento máis elevadas rexistráronse onte en Ourense, na localidade de Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, onde sopraron a 53 kilómetros por hora a eso das 17.00 horas.

SANTIAGO continúa CON máximas ANORMALMENTE ALTAS. Polo que respecta a Santiago, hoxe as máximas ascenderán até os 31 graos, e as mínimas situaranse nos 17. A temperatura máxima acadarase ás 16.00 horas, polo que haberá que tomar precaucións, protección solar para saír á rúa e unha gran dose de hidratación. Mesmo a mañá comezará moi calurosa, pois os termómetros xa estarán nos 18 grados a primeira hora, ás 7.00. E a noite será igual de quente, con 21 grados ás 22.00 horas, tal e como se recolle nos datos da Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Os ceos espertarán anubrados durante as primeiras horas da mañá, mais darán paso a un alumeante sol xa durante as primeiras horas do mediodía e durante toda a tarde. As nubes non retornarán até a noite.

Esta situación manterase moi similar durante toda a fin de semana, aínda que cun descenso paulatino das temperaturas durante a xornada do sábado ao domingo. Así, as temperaturas destes días, anormalmente altas para esta época do ano, retornarán aos seus valores normales, igualándose e incluso baixando un pouco con respecto ás rexistradas outros anos.

Xa de cara á vindeira semana, aumentará a probabilidade de chuvias e a entrada de nubes.