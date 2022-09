“Levamos trece anos sen política de vivenda”

A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, acusou á Xunta de “cargarse” a vivenda de promoción pública na comunidade, polo que pediu que se poñan en aluguer os pisos baleiros que existen en Galicia, que supoñen, segundo dixo, un 18% do total.

Así o sinalou na cidade de Vigo, onde acudiu para presentar as propostas do BNG en materia de vivenda, despois de que en Galicia rexistrase unha subida dos alugueres superior ao 25%.

Pontón criticou que o Goberno autonómico “abandonase” a política de vivenda pública, “priorizando os intereses das grandes construtoras en detrimento das familias”.

“En Galicia levamos 13 anos sen vivenda de promoción pública”, lamentou. E lembrou que no anterior plan de vivenda da Xunta (entre 2015 e 2020) recollíanse case 900 vivendas de promoción pública, “das cales só se executaron 40”. “É unha situación que deixa en evidencia até que punto a Xunta non traballa para que a xente teña unha vivenda nunhas condicións dignas e a uns prezos asumibles para uns salarios que sabemos que non son precisamente dos máis altos do Estado”, reivindicou.

A pesar de recoñecer que “o que non se fixo non se pode solucionar”, Pontón apostou como proposta de futuro por aumentar as axudas para que os mozos poidan acceder a unha vivenda, ademais de aplicar o bono aluguer a aqueles que comparten piso.

Así mesmo, solicitou a cesión a Galicia de todas as vivendas das que dispón a Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria (Sareb) e a creación dun parque público de vivendas para aluguer.

Pontón destacou a importancia de mobilizar a vivenda baleira dispoñible na comunidade, que é un 18% do total, segundo os seus cálculos. Tamén lamentou a subida de tipos de interese do Banco Central Europeo, que encarecerá as hipotecas e que repercutirá nos petos das familias. O BNG, dixo Pontón, ten claro que é a banca quen ter que asumir o esforzo.