Libera moviliza más de 73.000 firmas contra la batida de lobos de Xove

polémica. La Asociación Animalista Libera moviliza más de 73.000 firmas contra una batida de lobos que estaba prevista ayer en el municipio lucense de Xove con la autorización de la Consellería de Medio Ambiente. En concreto, esta cacería en la que participan “aficionados a la caza” en lugar de técnicos especializados estaba preparada en los terrenos del coto de caza El Azor, que también se extiende a los municipios vecinos de Cervo y Burela. Desde Libera movilizaron las firmas que ya apoyaron en la plataforma Change.org la erradicación de “prácticas de caza crueles” como los “campeonatos” para masacrar zorros. Los animalistas consideran que “el permiso no se ajusta a la legalidad” y recuerdan que Xove está dentro de la “zona 3 del Plan de Xestión do Lobo”, lo que impediría “batidas a cargo de aficionados a la caza”, además de constatarse que “los ganaderos no tomaron ni una sola medida preventiva”, con lo que siguen “agitando la campaña de odio hacia este animal protegido”. La movilización de “miles de personas firmantes” se suma a la petición que realizarán al Defensor del Pueblo para que investigue por qué se autoriza la matanza de “al menos un lobo” en el coto de caza local mientras no existen medidas disuasorias. efe