Localizado o corpo sen vida do submarinista desaparecido

Os equipos de rescate localizaron este domingo o corpo sen vida de Ismael García Cores, submarinista de 21 anos desaparecido dende a tarde do sábado na costa do municipio pontevedrés do Grove, en concreto, entre a praia de Con Negro e a Batería Militar de San Vicente, mentres realizaba pesca submarina.

Sobre as 09.45 horas de onte, o Servizo Municipal de Protección Civil e Emerxencias do Grove comunicaba ao 112 que submarinistas acharan o corpo sen vida do desaparecido preto de boia que utilizaba para realizar pesca submarina.

Cando se achou o cadáver, participaban na procura, que se retomou á primeira hora da mañá, profesionais de Salvamento Marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia.

Así mesmo, ademais de membros de Protección Civil da localidade, tamén participaba no operativo a Garda Civil. De feito, unha lancha do Instituto Armado foi a encargada de rescatar o corpo e de trasladalo até o Porto de Meloxo.

O 112 Galicia recibiu o aviso desta desaparición sobre as tres da tarde do sábado. Foi un compañeiro do submarinista desaparecido o que deu a voz de alarma ao decatarse de que perdera de vista a un dos homes cos que saíra a realizar pesca submarina. Nesta comunicación indicaba tamén que tiña a boia de sinalización do seu compañeiro, pero del non había nin rastro.

Con esta información, o 112 deu aviso a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia, así como á Garda Civil, á Policía Local do Grove e a Protección Civil.

O falecido xogaba ao fútbol no Sénior B do Cordeiro CF, do concello de Valga. Desde o club trasladaron o seu pesar pola morte de Ismael e transmitiron as súas condolencias a toda a súa familia, amigos, compañeiros e achegados.

Nunha publicación en Facebook, o Cordeiro CF expresou que o mozo chegou ao club de Valga en xuño deste mesmo ano, “aínda que as temporadas anteriores rara vez perdía os partidos dos seus amigos e era un habitual dos partidos” nas instalacións do club.

De Ismael destacaron “o especial que era”, “sempre cun sorriso e sendo o primeiro para axudar en todo e a todos”. “Neste club nunca te esqueceremos, Isma. Especialmente os teus amigos e compañeiros do Sénior B. Non hai palabras para isto. Descansa en paz, Isma”, conclúe.

Pola súa banda, a Real Federación Galega de Fútbol mostrou o seu pesar por esta “triste noticia” e enviou “un abrazo moi forte á familia, amigos e aos seus compañeiros do Cordeiro CF”, así como a “todos os clubs nos que xogou” en nome de todo o fútbol galego.