Lorenzana destaca que Emega é un exemplo de impulso para o emprendemento feminino

Santiago. María Jesús Lorenzana, conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, visitou o laboratorio biotecnolóxico Proplantae, con sede en Nigrán, quen fora unha das iniciativas empresariais que resultou beneficiaria, o pasado ano, das axudas do programa Emega, co que a Xunta leva apoiando, ao longo de 26 anos, o emprendemento feminino en Galicia.

A titular de Promoción do Emprego e Igualdade destacou que esta iniciativa, que suma cada ano máis investimento, é un exemplo de impulso ao emprendemento feminino tecnolóxico e innovador.

A convocatoria para o 2022, que rematou o día de onte, contou cun orzamento de 4,3 millóns de euros, o que supuxo un 34% máis que o ano pasado.

A contía dos apoios deste ano foron dos 8.000 euros por beneficiaria ata os 42.000 en función da liña solicitada e do número de postos de traballo creados ou mantidos para mulleres de carácter indefinido.

A estos importes engadiuse, nalgúns casos concretos, a axuda complementaria da liña Concilia, que oscilou entre os tres mil e os cinco mil euros.