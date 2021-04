Lores declara que hubo intento de agresión en la toma de la alcaldía durante las protestas de Ence

EN EL JUZGADO. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, declaró este viernes en el Juzgado de Instrucción número 1 en calidad de testigo ante el juez que instruye la investigación por el “asalto” a la Alcaldía por parte de un grupo de trabajadores de Ence el pasado 10 de marzo. El regidor afirmó que hubo intento de agresión en el altercado.

Fernández Lores acudió a la sede judicial de A Parda acompañado de los concejales Eva Vilaverde, Demetrio Gómez y Xaquín Moreda. En declaraciones a los medios de comunicación que allí le esperaban Fernández Lores valoró que “actuaciones violentas de este tipo no son de recibo” y señaló con respecto a la “Ence borroka” que “no es la primera vez que estos señores invaden el Ayuntamiento y el pleno” y entonces, lamentó, “se fueron de rositas por decisión de no sé quien”. “A mí no me van a acogotar porque hagan cosas de este tipo, pero es absolutamente desagradable”, señaló el alcalde capitalino. Fernández Lores no pedirá indemnización por daños o perjuicios y ni siquiera decidió si se personará en la causa abierta a raíz del traslado por parte de la Policía Local a la Fiscalía de un informe sobre el escrache protagonizado por 13 personas que irrumpieron en la Alcaldía alterando el funcionamiento e increparon, insultaron y arremetieron contra el alcalde y otros concejales del gobierno que le acompañaban cuando salía del ayuntamiento y, tras ser perseguidos hasta el aparcamiento, los manifestantes “golpearon en el coche, pegaron patadas y echaron escupitajos en el capó”. Incidió en que “hubo intentos de agresión” contra él que no llegaron a más porque los agentes municipales formaron un cordón de seguridad para proteger su salida, “hicieron un placaje de rugby bien hecho”. “Yo tenía la información de que había posibilidad de que vinieran al Concello y se dio orden de que no entraran”. ecg