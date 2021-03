Los adolescentes tendrán que pagar un peaje emocional por la pandemia

Santiago. Uno de cada cuatro alumnos universitarios de la Universidade de Lugo participantes en una encuesta ve internet como un mecanismo de evasión ante los problemas cotidianos, pero casi la mitad, el 48,2 por ciento, reconoce haber abandonado en alguna ocasión sus obligaciones, como el estudio, para permanecer conectado a la red, una dependencia que, para el 43,2 % del estudiantado pudo afectar negativamente a su rendimiento académico o laboral.

Además, el 16,5 % asegura que casi siempre se nota preocupado cuando no está conectado a internet.

Son algunos de los resultados de una investigación llevada a cabo desde la Facultade de Formación do Profesorado de la USC en el campus de Lugo, en la que relaciona el uso abusivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con el rendimiento académico del alumnado universitario, que recoge las conclusiones del Estudo epidemiolóxico sobre as adiccións sen substancia no Campus de Lugo: usos e abusos das TIC por estudantes universitarios.

El informe, elaborado a partir de las respuestas a un cuestionario enviado de manera automatizada a estudiantes de grado y posgrado, destaca que las tipologías de uso y de contenidos de internet no supone graves problemáticas entre la comunidad estudiantil de Lugo, en la que un 11 % de sus miembros afirma, por otra parte, haber jugado alguna vez con dinero en webs, aplicaciones y juegos de azar o apuestas en línea con el fin de obtener un beneficio económico.

La investigación, en la que participaron entre otros los profesores Pablo César Muñoz Carril y Carmen Sarceda Gorgoso, revela una tendencia decreciente en el uso problemático de internet según aumenta el rendimiento académico del alumnado.

Asimismo, manifiesta que los jóvenes masculinos y de bajo rendimiento tienen mayor consumo de contenido para adultos y que los universitarios de primer curso son los más activos en redes sociales. Sobre comercio en la red, siete de cada diez compran por internet, que sube hasta el 90 % los que aseguran consumir aplicaciones y plataformas de descarga de música y vídeo. C. BARBA