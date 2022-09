Los autónomos, en caída libre y sin perspectivas de relevo generacional

Melide. Desde Asetem-CCA, la Asociación de Empresarios y Empresarias da Terra de Melide denuncian que la subida de la luz “supón un forte encarecemento dos gastos ao final de cada mes. Isto provoca que para poder obter os mesmos beneficios que hai un ano haxa que vender ou producir o dobre”, apuntan.

Por otro lado, indican que el combustible también está incrementando los gastos de manera doble: “por unha banda para as empresas dedicadas ao transporte de mercancías para as cales encher o depósito para facer o seu traballo implica pagar o dobre ou máis de combustible, mentres que os prezos dos servizos se incrementan en menor medida, unha situación que os autónomos e autónomas do sector cualifican de insostible. Pola outra banda, os comercios e establecementos vense afectados por esta suba dado que os transportistas teñen que subir os prezos do transporte dos materiais para poder facer fronte ao pago do combustible. É certo que nestes intres o Goberno do Estado ten vixente unha bonificación para que o combustible saia un pouco máis barato pero non é nin de lonxe suficiente”, explican los miembros de la asociación.

Con respecto a la subida de la inflación, consideran que lo que consigue es que la gente pierda poder adquisitivo y reduzca todo consumo que no sea básico. “Un exemplo que amosa esta situación é o feito de que parte da poboación cada vez destina menos presuposto a ocio, roupa ou calzado e na alimentación apostan por mercar marcas brancas ou de prezo inferior. Con estas circunstancias, os comercios obteñen un menor beneficio, dado que venden menos, polo que os propios responsables das tendas non poden gastar tampouco ao mesmo tempo como lles gustaría”, advierten.

“Neste contexto da suba dos prezos son moitos os comerciantes que deciden paliar o incremento dos prezos á clientela asumindo esa menor porcentaxe de marxe de beneficio, xa que os produtos soben os prezos e eles non o trasladan á clientela. Isto supón, nalgúns casos, que os responsables dos establecementos teñan que despedir aos empregados para poder recortar gastos e non subir os prezos ao cliente final”, indican desde la entidad.

La Asociación de Empresarios y Empresarias da Terra de Melide tiene como finalidad principal apoyar y ayudar al sector empresarial de la comarca y, para conseguirlo, se necesitan recursos tanto económicos como personales. “No referente aos recursos humanos sería moi beneficioso que a Administración recuperara os contratos de cooperación cos que mozos e mozas sen experiencia laboral previa se podían contratar, con fondos do Estado, para que obtiveran un primeiro contacto co mundo laboral. Un sistema que beneficiaba tanto a empresas como á mocidade”, señalan.

“No caso da nosa asociación tivemos varias persoas contratadas por este sistema e isto permitía ofrecer máis e mellores servizos aos nosos asociados. Nesta liña cremos que as axudas á dixitalización que se están dando dende diferentes administracións, coas que estamos dacordo porque o comercio local tense que adaptar aos novos tempos, tamén deberían estar enfocadas a contratar persoal para que os comerciantes poidan manter actualizadas as páxinas web ou redes sociais”, considera la entidad. c. eSTÉVEZ