Los bebés de madres de más de 40 años son ya el 13,4 % de los nacidos cada año en Galicia

Las mujeres cada año que pasa retrasan más la edad de maternidad, Si hace décadas la veintena era la edad más normal para tener el primer hijo, en la actualidad son cada vez más las que deciden hacerlo pasados los 40 años. Múltiples son los factores para ello, pero lo cierto es que según los últimos datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2.107 bebés nacieron en 2019 de madres con 40 o más años cumplidos, lo que representa el 13,4 % del total de nacimientos registrado ese año en Galicia. Y si se analiza un poco más en profundidad estas cifras, se observa que en el mismo año fueron 998 las mujeres que tuvieron su primer hijo en la comunidad gallega con 40 años o más. Esto significa que el 6,3 % de los nacimientos totales registrados en Galicia ese año (15.718) fueron de primeros hijos de mujeres que ya habían pasado los 40.

Además, la progresión se ha dado de manera espectacular en los últimos 24 años. En 1996, primer año que el INE recoge datos sobre la edad de las madres y el orden de los hijos, en Galicia fueron 18.597 los nacimientos totales, de los que 325 corresponden a mujeres de 40 o más años de edad, esto es, el 1,75 % del total. Y en el caso de las que eran madres por primera vez a esa edad, en 1996 fueron solamente 85, el 0,4 %. Es decir, en 25 años el fenómeno del retraso de la edad de la maternidad se ha multiplicado por diez, o más.

¿qué ocurre en las cuatro provincias gallegas? En 2019 nacieron 6.614 bebés en A Coruña; 1.705, en Lugo; 1.469, en Ourense, y 5.930 en Pontevedra. Veinticinco años antes las cifras eran superiores: 7.385, 1.982, 1.968 y 7.262, en cada provincia respectivamente.

En el caso de los nacimientos de hijos de mujeres con 40 años o más, fueron en la de A Coruña 909 ese año 2019, 228 en Lugo, 174 en Ourense y los restantes 796 corresponden a la de Pontevedra. Y un poco más allá, mirando solamente los que en este caso era primeros hijos, 412 en A Coruña, 125 en Lugo, 87 en Ourense y 376 en Pontevedra.

En el caso de los datos nacionales, la tendencia es prácticamente igual a la gallega. Todos los nacimientos registrados en 1996 fueron 362.626, frente a los 360.617 del año 2019. De ellos, eran de madres de más de 40 años, 6.897 hace dos décadas y media, y 35.916 en 2019. Y analizando solamente los bebés que eran el primer hijo de una mujer con 40 o más años, en el conjunto nacional fue el caso de 1.603 nacidos en el año 1996, y 14.589 en 2019, un incremento que corresponde con haberse multiplicado por nueve.

fecundidad En cuanto a los indicadores de fecundidad, el INE también lo estudia. Así, se puede comparar el primer dato de la serie, que se corresponde con el año 1975 y el último definitivo, el de 2020.

La edad media de la maternidad en el conjunto de España paso de los 28.8 años para todos los hijos en 1975 a 32.3 en 2019. Y en el caso del primer hijo, el incremento fue de los 25.25 hasta los 31.22 años. En el caso de la comunidad gallega, en 1975 las mujeres tenían hijos de media a los 28.1 años, y subió hasta los 32.8 en 2020. Que en el caso de los primeros hijos nacidos era a los 24.6 años hace 45 años y 31.9 el año pasado.

Solo tienen hijos más tarde las mujeres de País Vasco, 33.09 años de media para todos sus hijos, y 32.2 en el caso del primer hijo.

Por provincias en la comunidad gallega, en el año 1975 la edad media para todos los hijos era en A Coruña de 27.9 años, 28.59 en Lugo, 28.37 en Ourense y 28.09 en Pontevedra: y para los primeros hijos: 24.67, 25.31, 25.03 y 24.18 años, respectivamente. En cambio, en 2020 estas mismas edades son 32.96 en A Coruña, 32.37 en Lugo, 32.66 en Ourense y 32.98 en Pontevedra. En el caso de analizar solamente el primer hijo de cada mujer, en 2020 la edad media para tenerlo fue de 31.93, 31.79, 31.82 y 31.91, respectivamente para cada provincia.

en la veintena casi no se tienen hijos en España También se refleja este cambio de tendencia en que las mujeres en la veintena casi no tiene hijos en España. Así, casi el 80 % de las que tienen entre 25 y 29 años aún no fueron madres. Según la Encuesta de Fecundidad del INE, el porcentaje sube al 88 % para todas las mujeres de entre 18 y 30 años. E incluso más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años (el 52%) no tuvieron hijos todavía. En el polo contrario, el porcentaje de mujeres que aún no fueron madres se reduce al 27,8% en las que tienen de 35 a 39 años y al 19% en las de 40 años y más.

tratamientos de fecundidad Estas estadísticas también indagan en los tratamientos de fecundidad, íntimamente relacionados, aunque no es el único factor, con la mayor edad para la maternidad. Así, el porcentaje de mujeres que se sometieron a algún tratamiento de fecundidad fue del 5,4 % para las menores de 55 años residentes en España, un total de 639.922.

El máximo porcentaje está en el grupo de edad de entre 40 y 44 años, con un 8,8 % de ellas. Los tratamientos de reproducción asistida más utilizados son la fecundación in vitro (FIV) o la inyección intracitoplasmática (ICSI) y la inseminación artificial. En este caso, solamente un 0,8% de las menores de 30 años lo necesitaron frente al 5,9% de las mayores de 50 años.

Por tipo de tratamiento, la fecundación in vitro supera siempre el 50% en las cinco franjas de edad observadas, y aumentan según lo hacen los años de la mujer. En 1999 las mujeres que habían tenido hijos gracias a un tratamiento de fertilidad eran 117.000. Sin embargo en 2018 el número de mujeres de 15 a 49 años que se había sometido a alguno era de 239.427. Un 51% de ellas no consiguió tener hijos y la mayoría que se sometieron a un tratamiento para conseguir quedarse embarazadas tenía entre 34 y 39 años en aquel momento.