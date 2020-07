Los campamentos y albergues juveniles se preparan para abrir sus puertas el 15 de julio

Santiago. El próximo miércoles 15 de julio dará comienzo la campaña de verano en los campamentos y albergues juveniles y la Xunta se ha preocupado por adaptarlos a las nuevas medidas sanitarias y de prevención requeridas para evitar el contagio de coronavirus y adaptarse a la ‘nueva normalidad’.

Para ello, la conselleira de Política Social, Fabiola García, acompañada de la directora general de Juventud, Participación y Voluntariado, Cristina Pichel, visitó ayer las instalaciones de As Sinas, en Vilanova de Arousa, un campamento donde el 100% de las plazas ofertadas ya han sido cubiertas.

La conselleira destacó que el albergue de As Sinas siempre fue uno de los campamentos más reclamados entre la juventud por su localización y sus instalaciones. Sin embargo, tras la pandemia y los rebrotes que día a día aparecen, este año se hacía necesario tomar medidas extraordinarias para asegurarles a los padres que sus hijos estarían seguros y que acudir a los campamentos como siempre han hecho no supondría un riesgo añadido. De este modo, un total de 240 chicas y chicos de entre 13 y 17 años participarán en los cuatro turnos ofertados, con 60 chicas y chicos por cada uno de ellos. Esto significó reducir el aforo de este campamento de As Sinas en un 50 por ciento, lo que permitirá garantizar el distanciamiento social de 1,5 metros.

REFUERZO DE MONITORES. Asimismo, entre las medidas adoptadas en los distintos campamentos de Galicia, destaca la limitación del aforo, la adopción de medidas para garantizar la distancia social y el refuerzo de monitores por participante. La ratio de personal será de un monitor por cada tres niños, mientras la normativa fija un monitor por cada diez jóvenes.

Fabiola García señaló que el objetivo de los últimos meses fue adecuar los campamentos a las medidas de seguridad para ofrecer un servicio seguro para las familias y para las niñas y niños. En este sentido, recomendó a las familias que este servicio de conciliación demostró contar con las mejores instalaciones y tener los mejores profesionales, pero ahora también contar con todas las medidas necesarias para hacer frente a esta nueva realidad veraniega. Á. precedo