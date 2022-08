Los casos activos continúan a la baja en Galicia, así como los nuevos contagios

Los casos activos de Covid-19 continúan a la baja en Galicia, con diez menos en las últimas horas (3.121). Los nuevos contagios también bajan --223 en la última jornada--, así como los ingresos de personas contagiadas, 329 (18 menos) según el último parte de la Consellería de Sanidade.

Además, el departamento autonómico notifica este jueves dos fallecimientos correspondientes con el martes 2 de agosto: una mujer de 92 anos, en el área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; y otra de 94 años, en la de Santiago e Barbanza. Ambos tenían patologías previas.

Así, el número de personas que han fallecido con Covid-19 en la comunidad se sitúa con los últimos datos en 3.839. Por contra, desde el inicio de la crisis sanitaria se han curado del coronavirus 664.132 personas, 231 en las últimas horas.

CASOS ACTIVOS

En lo que respecta a los casos activos, aumentan en las áreas de A Coruña, con 680 infecciones (seis más) y en la de Lugo, 363 (siete más). En la de Ferrol son 278 los casos activos y en Ourense continúan con 511.

Descienden, por contra, en el área de Vigo, hasta los 444 (12 menos); en la de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, en la de Pontevedra-O Salnés, que computa 322 (seis menos) y en la de Santiago, que registra uno menos que en la jornada anterior, 505 en total.

NUEVOS POSITIVOS

En cuanto a los contagios, el cómputo oficial del Sergas es de 670.985 casos desde el inicio de la pandemia. El último parte refleja 223 nuevos casos: 52 en el área de A Coruña, 25 en la de Ferrol, 36 en la lucense, otros 37 en la de Ourense, 13 en la de Pontevedra-O Salnés, 32 en el área de Santiago y O Barbanza, y 28 en la de Vigo.

No obstante, cabe recordar que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS

Por su parte, los hospitalizados con covid en Galicia han bajado en las últimas horas a 329, 18 menos que en la jornada anterior. De todos ellos, 315 están ingresados en planta (16 menos) y 14 en UCI, dos menos.

Por áreas, ni en la de A Coruña, con 81 hospitalizados con Covid, 3 de ellos en la UCI; ni en la de Ferrol, con 23 ingresos y un paciente en críticos, notifican cambios; mientras que en Lugo los ingresos son 32 (uno menos), con un paciente en críticos (-1); y en Ourense el número de hospitalizados se sitúa en 53, uno de ellos en la UCI (seis menos).

En el área pontevedresa, el número de hospitalizados es de 47 (tres menos), dos de ellos en la UCI; y en el área de Santiago se sitúa el total de ingresos en 49, con un paciente cuidados intensivos (uno más). Finalmente, hay 42 hospitalizados con covid en el área de Vigo (siete menos), con 3 pacientes en UCI.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.