Los científicos gallegos forman parte del paisaje investigador en la Antártida

Santiago. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro planeta en la actualidad, aunque este parece haberse visto empañado por el coronavirus, es el proceso de cambio climático, que está originando ya una serie de sucesos anómalos, también este año. Solo hay que pensar en la histórica nevada de comienzos de 2021 en Madrid. La Antártida siempre ha servido de referencia para medir ese cambio, por el deshielo. Sin embargo, hace unos años que se dice que ha vuelto a enfriarse.

“Es cierto que las precipitaciones de nieve en la Antártida han aumentado en los últimos 200 años, lo que no quiere decir que el planeta no esté sufriendo un episodio de calentamiento corroborado por datos empíricos”, asegura Jesús Troncoso.

“Las observaciones personales no indican nada, si sumamos todas las veces que he ido a la Antártida no llega a los 9 meses repartidos en cinco campañas, por lo tanto, deben ser tomadas como lo que son, apreciaciones subjetivas y puntuales”, advierte, aunque “sí que puedo decir que hubo años que hemos tenido más nevadas y otros menos”.

El profesor apunta que “para hablar del clima y de sus cambios, las series temporales deben ser largas, en menos de 30 años no se puede hablar de tendencias en el clima”, pero, “desgraciadamente, las series existentes sí que son largas y evidencian una tendencia al calentamiento”.

Respecto a sus consecuencias, cualquier cambio en los biotopos de la Tierra afecta a la distribución de los organismos y, si el cambio es abrupto, “sí que podríamos tener un episodio de extinción de determinados organismos, principalmente si están muy adaptados a unas condiciones específicas y extremas”, como es el caso de la Antártida. Á.p.