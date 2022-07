Los disparados precios de los bajos céntricos desplazan al comercio local a la periferia

“Hay que mentalizar a la clientela y a la gente de las ciudades para que se dé cuenta de que la función del comercio local no solo es comprar y vender, sino que también tiene una función social, porque el intercambio de dinero se queda en la ciudad y no se termina mandando para otro lados”, reflexiona Seijas. Además, añade que “otro de los grandes problemas, que se viene a sumar a la ya de por sí difícil inflación que hace que los gastos sean mayores que los beneficios, es la falta de relevo generacional, los negocios de toda la vida que cierran por no tener sucesión”.