Los empresarios reclaman medidas estructurales para rebajar la inflación

Santiago. Antonio Garamendi, considera “un error, con toda claridad”, los impuestos anunciados por el Gobierno para la banca y las eléctricas. “Va en el sentido contrario de lo que pensamos que tendríamos que hacer”, sentencia.

“España no debería dar estos mensajes, ayer mismo (por el miércoles) una parte que forma el Gobierno decía que había que subir también a la distribución, y mañana aquí y al otro, así no arreglamos el problema”, se quejó. Y es que critica que “los impuestos a la carta generan incertidumbre y no generan confianza”. Remarca que la ley de energía y clima prevé 250.000 millones de inversión, de modo que “los inversores necesitan seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma”.

Considera que lo “importante” es la “confianza”, pues “ayer mismo –el miércoles– se vio en la bolsa”. Recuerda que hay “tres millones de accionistas españoles, también la clase media española que tiene sus ahorros invertidos en las empresas”. “No facilita que la economía se pueda recuperar o actuar contra la inflación, que realmente tenemos”, dice sobre la medida del Gobierno.

Incide en que el Estado puede ingresar 30.000 millones más por la inflación. “Son los bolsillos de los españoles los que estamos haciendo ese ingreso”, asegura. “Puede haber un ahorro de 60.000 millones con una buena eficiencia del Estado”, dijo. “No estamos hablando de sanidad, de educación”, aclara, agregando que no se vio “ninguna medida desde el punto de vista de eficiencia”. e.p.