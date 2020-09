Los estudiantes que van a comedores escolares no podrán cepillarse los dientes hasta llegar a su casa

PROTOCOLOS. La Consellería de Cultura, Educación y FP publicó ayer en su web una resolución conjunta de este departamento de la Xunta y el de Sanidade en la que se aprobó la actualización del protocolo de inicio de curso, así como los específicos para el alumnado con necesidades educativas especiales y de comedores de los centros educativos no universitarios, todos en el contexto covid.

En el de comedores, demandado desde hace tiempo por los progenitores, se específica cómo se han de sentar y a qué distancia, cómo deben servirse las comidas o el agua, o el lavado de manos antes y después de ir al comedor. Pero también se centra en pequeños detalles, como que el alumnado no se puede lavar los dientes al acabar de comer, cuestión obligatoria antes de la existencia del coronavirus, sino que tienen que esperar a llegar a sus propias casas.

La actualización del Protocolo de adaptación al contexto del covid-19 en los centros de enseñanza no universitaria de Galicia para el curso 2020-2021 recoge los cambios anunciados la semana pasada por el conselleiro Román Rodríguez una vez que tomó posesión del cargo, como la posibilidad de colocar mamparas entre pupitres en algunos casos en los que no se pueda garantizar la distancia interpersonal por imposibilidad de espacio o la de la enseñanza semipresencial en los niveles educativos no obligatorios.

Sobre la publicación para pequeños con necesidades educativas especiales, mantiene las medidas fundamentales: uso de mascarilla, incremento de la higiene de manos, distancia física y mayor ventilación de espacios cerrados. La recomendación específica es que para el cubrebocas –niños de más de 6 años y recomendado entre los 3 y 6– es necesario verificar la tolerancia del alumno. “Si no fuese posible su utilización, se prescindirá del uso por parte del niño y se mantendrá un cumplimiento estricto de la distancia de seguridad”. ecg