Los exorcistas coinciden en que hay más casos porque hay más ateísmo

El padre José Antonio Fortea Cucurull, exorcista durante muchos años y autor de obras como Summa daemoniaca, Exorcística o Las leyes del infierno, hace años que se ha alejado de los medios de comunicación y que no concede entrevistas sobre sus vivencias durante el tiempo que practicó el oficio. Con todo, ha aceptado presentar al equipo de investigación de EL CORREO las bases del exorcismo.

Comenzando por el principio, el sacerdote nos define el exorcismo como “una serie de oraciones que el sacerdote oficia para que el demonio salga del cuerpo de una persona”. Partiendo de esta base, surgen muchas otras preguntas: ¿todavía hay exorcistas en la actualidad? ¿Con el alejamiento de la Iglesia hay más o menos posesiones? ¿Qué personas son susceptibles de posesión?

El padre accede a despejarnos todas las dudas que le planteamos.

MÁS EXORCISMOS DEBIDO A LA EVOLUCIÓN DEL ATEíSMO. “Casi todos los exorcistas coinciden en que, actualmente, sí realizan más exorcismos que antes”, revela el sacerdote. En su consideración, “hay que tener en cuenta que nunca ha habido realmente estadísticas sobre este tema, así que no es fácil saber cuántas posesiones había antes y cuántas hay ahora”. Sin embargo, “lo que es evidente, es que ahora hay más ateísmo que en la época de Franco, por ejemplo, es decir, más que en el siglo XIX”.

Además, también explica el aumento de las posesiones debido a que “antes había más gente que, solo por ser católica, ya consultaba al exorcista ante la mínima duda, con razón o sin ella”. “La sociedad ahora sí que está más lejos de Dios, desde el punto de vista de la mentalidad católica”, asevera Fortea, sin dar lugar a dudas.

SÍNTOMAS DE POSESIÓN: el CASO DE MANUAL. El padre explica que, el “caso de manual clarísimo” de una posesión es “el de una persona completamente normal que, a raíz de algo esotérico (santería afrocubana, espiritismo o satanismo, por ejemplo), empieza a sentir presencias, entra en trance, pone los ojos en blanco... Cosas así, que ya son suficientes para acudir al sacerdote a consultar”, indica. También hace referencia a “otros casos en que el sacerdote ora y la persona se pone como se ve en las películas”.

LAS SESIONES PUEDEN DURAR DESDE UN DÍA HASTA AÑOS. Otra de las preguntas que se nos viene a la mente es cuánto se tarda en expulsar al demonio del cuerpo. El padre se muestra tajante en esto: “Hay casos que acaban en una sola sesión y casos que requieren cuatro, siete o doce; unas veces, estas se realizan cada semana y, otras veces, una vez al mes; hay casos que se prolongan meses y otros que incluso llegan a años, aunque es raro, no es lo habitual, pese a que sí hay algún caso”.

Ante exorcismos de larga duración, queremos conocer si las personas son capaces de, una vez que abandonan la iglesia y al exorcista, llevar una vida normal. “Normalmente sí, aunque también hay casos de posesión tan fuertes que esas personas ya no pueden llevar una vida normal, ni acudiendo al psiquiatra, ya no pueden seguir trabajando ni nada”, apunta.

ADMITE QUE HAY ENFERMEDADES MENTALES, PERO TAMBIÉN POSESIÓN. Sobradamente conocido es que hay enfermedades mentales como la esquizofrenia paranoide que, dependiendo del grado, puede cursar con rechazo hacia la Iglesia y sus símbolos. El exorcista debe ser quién de diferenciar cada caso.

“Aunque puede haber errores por parte de cualquier sacerdote, ya que se puede equivocar, al igual que un juez o un policía, en principio ahí está el conocimiento y la experiencia para que no los haya”, indica el padre Fortea. Se muestra consciente de los hechos: “Ya sabemos que existe la enfermedad mental, ya sabemos que la esquizofrenia, a veces, cursa con rechazo a motivos religiosos o que una persona solo por motivos psiquiátricos puede decir estar poseída; eso ya lo sabemos”.

En su opinión, “a veces, algunos expertos son muy simplistas, sentencian que existe una cosa y no la otra”. “Nosotros no tenemos nada en contra de la Ciencia ni de los psiquiatras, nada. Sabemos, por supuesto, que hay enfermedades mentales”, incide, aunque asimismo indica que “si existe Dios, también pueden existir los ángeles y los demonios”.

No obstante, “si no existe Dios, no existe nada de lo otro, eso sí es verdad, si no existe Dios, todo es pura cuestión mental; pero si existe, también es verdad Lourdes, Fátima y demás”. Afirma que “luego ya se vería cuál es la religión verdadera (Mahoma, Buda, Dios...), pero ya no estaríamos hablando de ‘tonterías’”.

EXIsTEN VARIOS DEMONIOS. No toda persona poseída, en caso de que el mundo espiritual sea real, lo está por el que tradicionalmente se conoce como Satanás. “La Biblia habla del demonio o los demonios usando varios nombres, pero siempre deja claro que se trata de muchos o, por lo menos, de varios”, cuenta el padre Fortea.

EL DEMONIO se INTRODUCE EN LA PERSONA: LA OUIJA. La ouija es ese aparentemente juego inocente de invocación de espíritus utilizando una tabla con el alfabeto y un vaso de cristal. Pero, ¿hasta dónde llega su peligrosidad en cuestión de posesiones? “Afortunadamente, no todo el mundo que ha hecho ouija en España ha quedado poseído, si no serían muchísimos, pero sí que hay muchos que cuentan que durante el juego pasó algo”, explica el sacerdote, que añade que “sí hay algún caso de ouija en el que la persona notó que se le había metido algo, pero no es lo normal, si bien, a veces, pasa, de manera que se produce una posesión verdadera”.

Es por ello que el padre Fortea alude a diferenciar entre “notar algo alrededor (pelos de punta, que se encienda la luz...) y notar que algo entra dentro de ti (poner los ojos en blanco, empezar a hablar en otro idioma...), eso ya es posesión, lo cuál ya es harina de otro costal”.

DESDE LA EDAD MEDIA SABÍAN DE LA EXISTENCIA DE LOCURAS. “No sabemos por qué unas personas quedan poseídas y otras no”, asegura el sacerdote. Aún así, desmiente lo que tantas veces “se repite”, sobre que “antes había mucha incultura y por eso la gente creía que estaba poseída cuando en realidad se trataba de una enfermedad mental”.

Para empezar, “no tiene nada que ver la incultura, porque yo cuando ejercía, recibía a gente de todos los estratos sociales y de todas las formaciones académicas, incluso a psiquiatras”, de manera que “la incultura no es la razón por la que uno cree que existe el mundo espiritual o, por el contrario, no”.

Además, destaca que “en la Edad Media ya sabían que existía la enfermedad mental, aunque no la llamaban por ese nombre, tenía otros, pero sí sabían que había gente loca y en muy pocos notaban los síntomas de una posesión”.

SE LE PUEDE NOMBRAR EXORCISTA SIN QUE EL SACERDOTE LO SOLICITE. Finalmente, sobre cuántos exorcistas existen en la actualidad en nuestra comunidad, el sacerdote no ha sabido respondernos, si bien asegura que “es el obispo el que debe nombrarlos en caso de ver que una parroquia en concreto lo necesita”.

Ante esta solicitud, “el sacerdote no tiene por qué estar de acuerdo con el nombramiento, pero se presupone que lo estará, ya que se trata de hacer un bien a sus fieles”. “No conozco a nadie que se haya negado a practicar este oficio”, asevera el padre Fortea.

En Galicia, que se conozca, ejercen como exorcistas en la actualidad dos párrocos, el padre José Criado y el padre José Luis Portela.