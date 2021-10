Los facultativos gallegos recurrirán “el menoscabo” de sus competencias

El Consello Galego de Colexios Médicos recurrirá vía administrativa y, “si es necesario, judicial”, “el menoscabo de competencias de los facultativos” planteada por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) en Atención Primaria y le recuerdan a la Xunta que “únicamente un cambio en la ley” puede “hacer posible la transferencia de competencias”.

En un comunicado, la entidad colegial lamenta que se “ha enterado por la prensa de la pretensión de habilitar a los farmacéuticos para la prescripción en determinadas circunstancias”, además de derivar la demanda asistencial al personal administrativo de los centros de salud porque “se trata de un proceso diagnóstico que tiene que llevar a cabo un facultativo”, subraya.

CAMBIOS CUESTIONABLES “En los últimos días, el Consello Galego de Colexios Médicos, a través de los medios de comunicación, ha tenido noticia de una serie de medidas relacionadas con la Atención Primaria que el Sergas pretende poner en marcha, y que la institución considera cuestionables tanto en el fondo como en la forma”, reprocha la entidad colegial.

En primer lugar, se refiere a la habilitación de los farmacéuticos para la prescripción en determinadas circunstancias y, en segundo, a la derivación de la demanda al personal administrativo de los centros de salud con el apoyo de una aplicación informática, “algo inconcebible porque se trata de un proceso diagnóstico que tiene que llevar a cabo un facultativo”, esgrimen.

CADA PROFESIÓN SANITARIA TIENE SUS COMPETENCIAS Para los médicos gallegos, “cada profesión sanitaria, tanto en los planes de estudio como en su ejercicio, tienen reconocidas ciertas competencias que se regulan, de forma muy clara”. Por ello, advierte el Colexio que “únicamente un cambio de la ley puede hacer posible la transferencia de competencias de una profesión a otra”, que es lo que, denuncia, “está intentando hacer Sanidade para compensar la falta de profesionales médicos en el sistema sanitario”.

El objetivo de la regulación de las competencias “es garantizar a los ciudadanos qué materias y técnicas son responsabilidad de cada profesión sanitaria, lo que redunda en la seguridad de todos”. “Cualquier decisión que implique apartarse de ese camino supone un riesgo para los ciudadanos, e incluso puede incurrir en intrusismo profesional”, advierte.

El Consello Galego de Colexios Médicos asegura que se ve “obligado” a recurrir las medidas planteadas por el Sergas “en vía administrativa y, si es necesario, judicial” porque “los problemas de la Atención Primaria no se solucionan transfiriendo competencias de los facultativos a otras profesiones, algunas no sanitarias”, apostilla.

RECURSOS HUMANOS Para los médicos gallegos, “las dificultades deben abordarse a través del incremento y la reorganización de los recursos humanos, fundamentalmente médicos”. “Medidas aisladas como las que se plantean solo contribuyen a dilatar la crisis de un nivel asistencial que resulta imprescindible para la sanidad pública”, especialmente, añade, “si se plantean sin el consenso competencial necesario”.

“Los colegios médicos no hemos sido invitados a participar en la toma de estas decisiones y las hemos conocido por la prensa”, subrayan. De hecho, abandonaron el Consello Técnico de Atención Primaria hace meses por considerar que no abordaba los cambios que necesita ese nivel asistencial. Con todo, se ponen “a disposición de la Consellería para abordar estos problemas” y “encontrar una solución razonable y ajustada a la normativa que no implique la pérdida ni invasión de las competencias que los médicos tienen reconocidas”, concluyen.