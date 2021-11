Los Franco recurren el archivo de la causa contra los ‘19 de Meirás’

La familia Franco y la Fundación Francisco Franco presentaron recurso contra la resolución del juzgado de Betanzos que acordó el archivo y sobresimiento de la causa contra los ‘19 de Meirás’, activistas que habían sido denunciados por realizar una ocupación “simbólica e pacífica” del pazo en agosto de 2017 para reclamar que el inmueble fuese devuelto al dominio público, como así acabo siendo. La presentación del recurso de los herederos del dictador la ha dado a conocer el propio colectivo de activistas, que lo consideran “un esperpento máis”. “Os herdeiros do franquismo seguen na súa teima de intentar amedrentar as e aos demócratas que denunciamos o espolio da ditadura. Dicímosllelo alto e claro: non lles temos medo e non nos van calar”, dijo Anxo Louzao, portavoz de los 19 de Meirás.

En un comunicado, el grupo de activistas se reafirma en el “orgullo por termos realizado esta acción que, sen dúbida, contribuíu a poñer o foco político e mediático nun símbolo do espolio franquista na Galiza como é o Pazo de Meirás”, comentó Louzao que, añadió, “a día de hoxe fica absolutamente demostrado que o pazo foi roubado ao pobo galego e que é absolutamente vergoñento que os herdeiros da ditadura sigan a desfrutar dun patrimonio que foi espoliado co sangue de milleiros de galegas e galegos”.