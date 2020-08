Los gallegos dan un notable a su grado de satisfacción con la vida

Santiago. La salud es otro elemento de bienestar que analizó el IGE el pasado año en su encuesta. De acuerdo con los resultados manifestados por los gallegos, más de la mitad, el 60,1 % en concreto, asegura gozar de buena o muy buena salud. En el primer caso alcanzan el 46,5 % y en el segundo un 13,6 %. La población entre 16 y 26 años, con un 37,2 %, es la que se posiciona con el mayor porcentaje de muy buena salud.

En el extremo opuesto, poco más de dos de cada cien se lamenta de tener muy mala salud y casi un 7 % la califican de mala. En el medio se sitúan cerca de un 25 % que afirman gozar de un estado de salud regular. En este caso los gallegos con 65 o más años, con casi un 43 %, son los que copan la percepción de regular en la salud.

LIMITACIONES. En este mismo apartado, el instituto estadístico señala que para el 63,9 % de la población gallega de 16 o más años la salud no supone ninguna limitación para realizar sus actividades habituales. La cruz de la moneda la refleja un 23,6 % que manifiesta encontrarse limitado en su vida diaria, pero no de manera grave y un 5,1 % sí asegura tener limitaciones importante para el desempeño de su vida diaria.

El IGE refleja además que algo más de 401.000 personas reconocieron necesitar consultar a un médico o dentista pero no lo hicieron por diferentes motivos. El mayor porcentaje, un 37,5, indicó que no pudo por ser demasiado caro y un 22,3 % por no disponer de tiempo debido al trabajo u otras obligaciones.