Los gestores piden a la administración mejoras para el ‘papeleo’ vía web

Santiago. La presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, Pilar Otero Moar, pidió este sábado a los responsables de las administraciones públicas que hagan un esfuerzo por mejorar sus plataformas telemáticas con el fin de no

obstaculizar el trabajo de profesionales, particulares y empresas cuando presentan documentación.

Otero Moar recordó que el canal digital de la administración, de uso obligatorio para realizar determinados trámites como, por ejemplo, la declaración de la Renta, o presentar documentación ante la Seguridad Social, en el caso de los gestores administrativos, “no puede sufrir incidencias constantemente”, pues ello paraliza y perjudica su trabajo.

También pidió la portavoz de los gestores de que los plazos para presentar documentación en el caso de concursos o ayudas, no comiencen a las 00.00 horas como viene ocurriendo desde hace tiempo, pues ello obliga a los profesionales a trabajar por la noche y hasta de madrugada, lo que considera “muy injusto”.

La presidenta de los gestores administrativos gallegos también apeló a la administración para que tenga en cuenta a las personas que no usan medios digitales, entre las que se encuentra un elevado porcentaje de autónomos, pequeños empresarios y un gran número de pensionistas, que no han podido familiarizarse con Internet o simplemente no han querido hacerlo. En este sentido, recordó que “la administración está al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la administración, como parece que ocurre en algunos casos”.

Pilar Otero Moar realizó estas declaraciones en A Toxa (O Grove) en la celebración de San Cayetano de Thiene, patrono de la la profesión. Más de trescientas personas participaron en los actos del Colegio de Gestores Administrativos. ECG