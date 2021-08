Los jueves al sol: playas y abanico, aliados ante las altas presiones

Tras un mes de julio más parecido a finales de septiembre que al núcleo central del verano, Galicia vivió ayer su particular ‘Los jueves al sol’ con máximas que llegaron a alcanzar los 36,4 grados en la zona de Aronia (Ourense) y 36,2 en la capital provincial. También en Santiago, donde se rozaron los 30º, el sol apretó de lo lindo y los peregrinos y turistas que esperaban para entrar en la Catedral tuvieron que echar mano de los abanicos como mejor aliado.

En la costa, con el mercurio dando un poco más de respiro, el mejor recurso para combatir las altas presiones fue acudir a los arenales, que presentaron muy bien ambiente, en especial en las Rías Baixas. Playas como la de Baltar, en Portonovo, concentraron a centenares de bañistas, lo mismo que en otras cercanas como O Grove o La Lanzada, donde los pantalones cortos y bikinis lucían con profusión a mediodía, como se puede apreciar en las fotos que acompañan a estas líneas.

También bastante gente, aunque con menos ropa, en otros enclaves como Baroña. De los pocos de la comarca de O Barbanza que, a pesar de la importante afluencia, no estuvieron ayer hasta la bandera. Cerca de allí, en Louro, las sombrillas frente a un paisaje idílico daban buena cuenta del bochorno que caracterizó la jornada.

Un día, según MeteoGalicia, donde la comunidad permaneció en la influencia de las altas presiones, aunque un frente poco activo acercó más nubes al norte. La mañana empezó con alguna niebla al sur de las Rías Baixas y en puntos del interior y con intervalos de nubes bajas más abundantes en las provincias de A Coruña y Lugo. Con el avance de la jornada os cielos fueron quedando despejados en general, con alternancia de nubes y claros en el litoral norte.

Las temperaturas mínimas ascendieron ligeramente, aunque en Calvos de Randín (Ourense) no pasaron de ocho grados, mientras en Melide se quedaron en apenas 8,2. En cuanto a los valores más altos, el pico se registró en Remuíño (Arnoia-Ourense) donde el mercurio ascendió hasta los 36,4 grados.

En las principales ciudades gallegas, las temperaturas mínimas se registraron en Santiago (14º), mientras que en Lugo y Ferrol no se superaron los 15. En Pontevedra, Vigo y Ourense, los termómetros no subieron de los 16 y en A Coruña se quedaron en 18. En cuanto a las máximas, Ourense se llevó la palma con 36. Le siguieron Lugo con 30 y Pontevedra con 28 mientras que en Santiago se alcanzaron los 27 grados. Ferrol y Vigo marcaron 25 y A Coruña no superó los 24.

tiempo seco para el fin de semana. De cara a este viernes, la predicción apunta a un nuevo día de toalla y sombrilla en los arenales ya que las altas presiones se situarán al noroeste de la Península donde seguirán aportando estabilidad y favoreciendo la entrada de aire cálido. El día amanecerá con nieblas en puntos del interior y nubes bajas al norte, si bien se irán deshaciendo quedando una tarde de cielos poco nublados o despejados en general.

Los vientos soplaron flojos de componente norte y las temperaturas mínimas seguirán sin cambios mientras que las máximas ascenderán entre ligera y moderadamente. En la ciudad de As Burgas, de hecho, esta jornada podrían superarse los 37 grados según el pronóstico de Meteo Galicia. De hecho, en casi todas las capitales gallegas se superarán los 30 de máxima. Concretamente serán 31 en Compostela y 30 en Ferrol, Lugo, Pontevedra, Vigo. Solo la urbe herculina se quedará por debajo de estos valores con una máxima de 26.

Sol y buen tiempo que tendrán continuidad el fin de semana. Para el sábado no se esperan cambios significativos, pues de nuevo se prevé tiempo seco. En las primeras horas predominarán las nubes bajas en el tercio norte y con el avance de la jornada irán entrando las nieblas en el litoral que serán más intensas a la noche. Las temperaturas tampoco registrarán muchas modificaciones o incluso con ligeros ascensos. El viento soplará flojo del nordés.

Ya para el domingo, el instituto meteorológico augura que Galicia seguirá con altas presiones al oeste y con circulación del noroeste. Una situación que trae un día de cielos despejados tras una mañana con nubes en la mitad oeste y alguna niebla en el litoral. Los termómetros bajarán ligeramente.