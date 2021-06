Los MIR de Galicia vuelven a reclamar sensatez en Madrid

“No están siendo sensatos, tienen los ojos cerrados a la realidad. Quizás están ahí en sus puestos, pensando que todo está bien; o se van a su casa, convencidos de que lo hacen lo mejor que pueden. Si estuvieran en nuestras carnes o en las de nuestros familiares, que viven una incertidumbre absoluta, creo que serían más humanos”. Con estas palabras se fue la gallega Mercedes Rodríguez en un tren que tuvo como destino la capital española, donde este martes se celebró otra manifestación contra el Ministerio de Sanidad y su “novedoso” modelo de adjudicación para las plazas MIR.

La protesta, que partió de la madrileña Puerta del Sol (12.00 horas) para finalmente concluir frente al Ministerio que dirige Carolina Darias, es la última esperanza de los futuros sanitarios de Galicia y las demás comunidades, amenazados por un sistema telemático anunciado in extremis y cuya metamorfosis pareció iniciarse con una propuesta que la cartera estatal remitió al colectivo damnificado el pasado viernes.

Sin un cambio “satisfactorio”, que deja al gusano en un capullo del que muchos esperan aún, esperanzados, que pueda brotar la mariposa, precisamente las alas que dan rienda libre al vuelo acometido por los próximos residentes reiteraron su movimiento, desprendiendo el descontento y la rabia que llevan semanas cargando. El propósito, con ello, no es otro que volver al mecanismo tan simple que (previa imposición de la criticada Dirección General de Ordenación Profesional, liderada por Vicenç Martínez) se aplicaba ya.

Pasando del tradicional, que contemplaba la elección de los puestos relativos a los Médicos Internos Residentes (MIR) en un procedimiento mixto con selección en tiempo real, lo “absurdo” del online se abrió paso, obligando a dichos aspirantes a crear listas de kilométricas preferencias. Estas, tras ser contrastadas, decidirán su futuro: un porvenir que conocerán por correo electrónico, donde se les comunicará la plaza y lugar (ambos irrevocables) que deberían ocupar tras 12 días.

GALICIA-MADRID. Mercedes Rodríguez, médico viguesa y una de los numerosos afectados por el cambio de rumbo marcado por Darias, decidió que este martes estaría en Madrid, aventurándose en un viaje que resta tiempo a sus vacaciones y dinero de sus bolsillos, con la idea de hacer valer sus derechos. “Entiendo que les demos un poco igual, parece que es lo que pasa”, lamentó, exclamando que eso no les “frena a seguir queriendo manifestar” su molestia.

Ella, que optó por no ir en el autobús habilitado desde la autonomía gallega, en el cual estima que viajaron sobre 30 afectados más, tiene claro que las modificaciones propuestas no son suficientes y hasta complican más el asunto. “Este cambio que hizo la señora ministra pensábamos que iba a ser a mejor, pero en realidad creo que da menos garantías aún”, puntualizaba.

Hasta el martes lo que se sabía es que se iban “a hacer turnos de 2.000 personas (cuando antes solo había uno de casi 8.000) pero de forma telemática”, añadía Mercedes, subrayando que al acabar ese día daban un margen “de 12 horas para cambiar del 2.000 al 4.000”. Tampoco había fechas, estaba todo “en el aire”.

“Ahí solo están beneficiando entre comillas al 2.001 (pone como ejemplo, que también extiende al 4.001 o 6.001) y el 1.999, que tiene 1.998 puestos por delante, está igual que si no hubieran hecho nada”, apuntó antes de saber la nueva propuesta de Sanidad, remarcando que otro gran problema es que “la web está fallando” y eso les puede pasar factura a todos los estudiantes.

También criticó que el último borrador del RD incluya una medida para vetar temporalmente la participación en el examen MIR, EIR y FIR en aquellos casos en los que el candidato rechace el puesto “aleatorio” que le ha tocado. “No me cabe en la cabeza. No entiendo como ellos a pesar de haber metido la pata, porque la han metido, no quieren recular y nos pretenden castigar”, comentaba al respecto Rodríguez.

Independientemente de la “sanción”, tiene claro que habrá renuncias si continúa este procedimiento. “Creo que va a ser así, porque tenemos vocación: los de medicina, los de enfermería, los de farmacia... Claro que sí. Pero cada uno tiene que adaptarse no solo a trabajar para vivir”, señaló además. “Tú eres tú pero con tus condiciones. Llegará un punto en que te digan ‘mira te tocó Albacete y Medicina de Familia’ y tú dirás ‘claro, pues igual no, igual quiero estar cerca de mi casa, igual mis padres están enfermos y tengo que estar con ellos’”, puso de ejemplo.

Por otro lado, lo que más le incomoda de todo esto, tal como admitió la sanitaria gallega, es que “en estos momentos no estamos en estado de alarma, se pueden hacer conciertos, se puede hacer todo prácticamente y algo como esto, que estaría súper organizado y no es cualquier cosa, porque no es un partido de fútbol, no lo quieren hacer”.

Tras la marcha, que terminó a las 15.00 horas, estuvo programada una acampada en Sanidad “ese mismo día y hasta que se decidan a hacernos caso”, conforme avanzaba el colectivo FSE Unida, que defiende los intereses de los candidatos. Sin embargo, la viguesa aseguró que ella no ha instalado ninguna tienda. “No va a ser un 15M, pero sí que pretendemos seguir manifestando que no estamos de acuerdo con lo que está pasando”, reiteró Rodríguez.

más ESPERANZA. El colectivo sanitario continúa avanzando hacia la presencialidad, aun sin lograrlo, pero con grandes éxitos que hacen ver que la protesta no es en vano. Tras la última reunión de Sanidade y FSE Unida este mismo martes, en paralelo a la marcha, una nueva proposición fue lanzada por el departamento de Darias en forma de preacuerdo que todavía debería ser firmado para poder consolidarse.

Entre las medidas, la elección en sesiones más cortas (400 aspirantes al día), el compromiso del Ministerio a la hora de resolver todas las incidencias comunidadas por los candidatos de cada sesión (estas quedarán solucionadas antes de la adjudicación del cierre de las mismas y si fuese preciso se retrasaría el proceso de selección de las siguientes sesiones) y su palabra de que perfeccionarán el sistema en un futuro con representantes de la profesión.

Asimismo, la cartera ofrece una comisión de seguimiento para las incidencias diarias, así como una web de simulación en la que se actualizarán cada día las puestos seleccionadoss por aspirantes con solicitudes firmadas e integrando las plazas adjudicadas en las sesiones anteriores. Por último, se propone la incorporación de los MIR el 16 o 19 de julio.