Los populares cerrarán este verano los candidatos pendientes en las ciudades

A menos de un año para las municipales, los populares gallegos siguen avanzando en la conformación de sus candidaturas y anunciarán “pronto” el nombre de los cabezas de cartel que tienen pendientes en A Coruña, Ferrol, Lugo y Ourense.

Lo harán en el entorno de este verano y “sin dar ningún partido por perdido”, auguró este miércoles la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, confiando en que la noche electoral del 28 de mayo de 2023, jornada en la que se celebrarán los comicios, será “alegre” para la formación.

En la línea de su jefe de filas, Alfonso Rueda, quien afirmó el fin de semana que los candidatos pendientes estarán antes de agosto, Prado, quien reivindicó al PPdeG como “el partido de las ciudades” y destacó que la formación contará “con los siete mejores” aspirantes urbanos, ratificó las fechas.

Antes del arranque del comité de las ciudades, un órgano que encabeza el líder local de Ferrol, José Manuel Rey Varela, la dirigente de los del charrán trasladó ante los medios su convicción de que los siete regidores en las ciudades --el PPdeG no gobierna en ninguna-- “tienen fecha de caducidad”.

“Salimos a ganar”, recalcó Pula Prado, destacando que el PPdeG es “el partido que más se parece a las ciudades”, antes de incidir, sobre la fecha para cerrar los candidatos pendientes, en que “lo que más importa” a la formación es “trabajar en un proyecto común y formar equipos”.

“Sin equipos no hay nada. Por mucho candidato que haya, si no hay equipo y proyecto común, difícilmente nos podemos enfrentar con éxito a estas elecciones”, dijo, tras señalar que, en cualquier caso, “como en el balonmano”, los populares tendrán “un siete inicial de lujo”.

Prado compareció con los actuales representantes locales a la espera para arrancar la reunión del comité urbano, en el que los populares iban a analizar medidas para el entorno y los intereses “de un millón de gallegos” que viven en estas áreas, y fue preguntada por si, en las ciudades en las que todavía no hay presidente ratificado, se optará por dar una oportunidad a quiénes tienen experiencia.

La dirigente popular evitó nombres y esgrimió que “la suerte” del PP gallego es que tiene “mucha cantera y mucho equipo”. “En algunos sitios resulta difícil designar candidato, cuando podemos tener varios”, afirmó.

“NO NOS LLEGA CON GANAR”. Acerca de por qué, si es el partido “que más se parece a las ciudades”, no toca poder en este ámbito, Prado replicó que a los populares no les basta con “ganar” y necesita “tener la mayoría absoluta” para que las fuerzas de izquierda “no se junten” si les “falta un concejal”. Como ejemplo, ha aludido a Ferrol.

En una intervención en la que señaló a los 313 municipios como los “313 objetivos” con los que los populares trabajan, preguntada por unos retos más concretos, a nivel de número de gobiernos y diputaciones que considera que serían un buen resultado, se ha reafirmado: “No damos ningún partido por perdido”.

Y acerca de qué se juega Rueda en esta cita, contestó que “todos” los populares tienen mucho en juego, toda vez que constituyen un equipo en el que se trabaja para obtener “los mejores resultados”. Considera que la del 28 de mayo será “una gran noche” para el PPdeG.

rEFORMA ESTATUTARIA. Al margen de los comicios municipales, Prado excluyó de las prioridades del PPdeG abordar una reforma del Estatuto en la línea de los pasos ya dados por otras autonomías. Sobre la insistencia del socialista Formoso, le acusó de “hacer seguidismo a Sánchez” y esgrimió argumentos similares a los de Rueda tras la reunión con los líderes de la oposición. Aunque no se cerró en banda, el presidente alegó que su “prioridad” será solventar “los problemas” de los ciudadanos. “Yo entro en las cafeterías y la gente no me pregunta por la modificación del Estatuto”, zanjó Paula Prado.